Пик затмения по киевскому времени будет в 13:02 8 ноября.

Валентина Виттрок утверждает, что в этот день Черная Луна будет иметь наивысшую силу. Это может негативно отразиться на событиях, которые запланированы на 8 ноября.

"Лунное затмение, которое состоится 8-го ноября в 11:00 в 17-ом градусе Тельца и 17-ом градусе Скорпиона, несет самую высшую силу Черной Луны. Именно Лилит (Чёрная Луна) составляет мажорный аспект к Венере и Нептуну. "Ворота Золушки" откроются, но какая сила ворвётся через них - вопрос будущего. Важно в это магическое время не обольщаться и не желать зла. Конечно, и не причаровывать, чтобы потом не кусать локти. Венера проходит разрушительный черномагический градус Скорпиона и находится в напряженном аспекте к Сатурну и соединению Луна-Уран", - объяснила Виттрок на своей странице в Facebook.

Видео дня

Астролог предупреждает, что в этот день будут обострения темной энергии. Поэтому если человек планирует на эту дату какие-то важные судьбоносные события, то лучше их перенести на более ранние или более поздние сроки.

"Темная энергия лунного затмения сама по себе очень сильна, и лучше, если мы сумеем оторваться от соблазнов и закрыть все шлюзы. Это время трансформации материи... Травы наполняются ядами, смерть напомнит о себе, для кого то смерть любви или проекта будет символической, но не всех коснуться эти темы трансформаций", - резюмировала Валентина.

Напомним, астролог шокировала предсказанием на ноябрь.

Вас также могут заинтересовать новости: