Валентина Виттрок рассказала, чего знакам Зодиака стоит ждать от последнего осеннего месяца этого года.

Известный астролог Валентина Виттрок дала развернутый прогноз на ноябрь. Согласно ее предсказаниям, месяц будет крайне неспокойный. Могут происходить события, которые переворачивают жизнь вверх дном.

"Три планеты до середины ноября (Солнце, Венера, Меркурий) задают тон месяца. Если учесть, что в ноябре происходит лунное затмение, то назвать месяц спокойным - нельзя. Но в нем есть много гипнотически очаровательного: страсть, стратегия, сила, напор и магия", - написала Виттрок.

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Также эксперт предупредила, что всевозможные знакомства, решение начать отношения или бракосочетание в период коридора затмений вряд ли принесет человеку счастье.

"Аспект "ворота Золушки" в лунное затмение весьма актуален. Дело в том, что знакомства, предложения, свадьбы в коридоре затмений проходят по жизни индивидуума красной нитью... Не факт, что кармические связи, наступающие в коридоре затмений являются счастливыми. Они ведь так и называются - "кармические", так как имеют непосредственное отношение к нашим судьбам и людям с которыми нам идти по жизни не одно воплощение", - объяснила Виттрок.

Напомним, астролог Виттрок рассказала, что принесет затмение 25 октября.

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