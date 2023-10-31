Удача - дама с характером, но даже она может улыбнуться. Таро раскрыли тех, кому она будет сопутствовать в ближайшие дни.

Неделя подходит к своей середине и карты Таро раскрыли, кому повезет. Всего пять знаков Зодиака получат подарки судьбы до конца текущей недели. Кого будет преследовать удача – читайте дальше.

Близнецы

Этот знак до конца недели ждут большие победы. Они смогут добиться успехов во всех начинания. Единственное, чтобы получить свои призы, то придется проявить уверенность в своих талантах и никакие препятствия не должны пугать.

Рак

Положительная энергия будут переполнять Раков, которые будут только наслаждаться своим состоянием. Отличное время, чтобы раскрыть в себе новые таланты и грани своей личности. Пора пробовать что-то интересное! Это то время, когда можно воплотить в жизнь самые грандиозные планы и проекты.

Видео дня

Лев

Все дни до конца недели будут преисполнены счастьем и позитивом. Львы будут в центре внимания и получат шанс проявить себя с лучшей стороны. Их ждет большая радость. Кроме того, в эти дни гарантирован успех, поэтому пора покорять вершины.

Стрелец

Для этого знака начинается период тотального везения. Удача повернулась к ним лицом, так что пора хватать ее за руку. Стрельцам смело можно рисковать и ввязываться в авантюры. Все, за чтобы они не взялись, получится.

Водолей

До конца недели необходимо слушать свою интуицию. Шестое чувство позволит действовать так, как хочется, не обращая внимание на мнение окружающих. Эта позиция позволит воплотите в жизнь то, чего давно хотели. Ваша мечта сбудется!

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