По их словам, следующий год будет благоприятным для Украины.

Астрологи Алексей и Анна Сухановы эксклюзивно для УНИАН рассказали, каким будет 2024 год для Украины и есть ли предпосылки к окончанию войны.

В новом 2024 году Украина вступает в период, который астрологи считают позитивным и сильным, обладающим потенциалом для завершения войны и победы Украины.

"Этот период будет длиться с 17 мая 2024 по 5 марта 2025 года. Важно отметить, что он также будет связан с вопросами проведения выборов, завершение войны имеет важное значение для их проведения, и может ускорить процесс интеграции Украины в мировые институты, такие как ЕС и НАТО", - говорят эксперты.

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Они добавили, что условно 2024 год можно разделить на две части: до 17 мая 2024 года и после.

"Период до 17 мая будет более тяжелым, а после этой даты начнется более легкий и позитивный отрезок года. Эту дату можно назвать важным поворотным моментом в течение 2024 года", - добавили Сухановы.

Напомним, ранее мольфар сказал, куда будут лететь все ракеты в декабре. По его словам, в начале зимы нельзя игнорировать воздушную тревогу.

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