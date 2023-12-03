Совсем скоро наступит Новый 2024 год, на который все украинцы возлагают большие надежды. Мы верим, что закончится полномасштабное вторжение, мы вернемся к привычной жизни, беженцы вернутся домой и обнимутся со своими семьями, а страна начнет восстанавливаться и расцветать.

Какие события предсказывает на 2024 год Ведическая астрология Джйотиш? Астрологи Анна и Алексей Сухановы эксклюзивно для УНИАН рассказали, каким следующий год будет для Украины, какие ключевые события будут происходить, и на что следует обратить внимание в первую очередь.

Жизнь каждого человека, так же как и жизнь страны, делится на определенные астрологические периоды. Бывают времена сложностей и периоды роста. В настоящее время Украина переживает трудный астрологический подпериод, который начался 16 сентября 2021 года и продлится до 17 мая 2024 года. Этот период представляет собой время личностного роста через преодоление проблем и преодоление как внешних, так и внутренних противников. Этот период также является важной главой в большом периоде, который можно сравнить с большой книгой жизни Украины. Она повествует о перерождении и возрождении нашей страны в новом сильном и значимом государстве на мировой арене. Этот большой период начался 4 ноября 2013 года и будет длиться до 4 ноября 2029 года.

В новом 2024 году Украина вступает в новый период, который астрологи считают позитивным и сильным, обладающим потенциалом для завершения войны и победы Украины. Этот период будет длиться с 17 мая 2024 по 5 марта 2025 года. Важно отметить, что он также будет связан с вопросами проведения выборов, завершение войны имеет важное значение для их проведения, и может ускорить процесс интеграции Украины в мировые институты, такие как ЕС и НАТО.

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Давайте рассмотрим новый 2024 год по определенным периодам, чтобы предсказать динамику событий.

Мы можем разделить 2024 год на две части: до 17 мая 2024 года и после. Период до 17 мая будет более тяжелым, а после этой даты начнется более легкий и позитивный отрезок года. Эту дату можно назвать важным поворотным моментом в течение 2024 года.

Для более детального понимания динамики событий, мы можем разделить год на более мелкие временные отрезки и объединить их в определенные группы, поскольку некоторые из них имеют общие характеристики, но различаются по контексту.

Первая группа астрологических периодов будет охватывать время с 1 января по 28 апреля 2024 года. Мы назовем эту группу "ресурсной". В эти периоды возможны военные действия армии Украины, но, скорее всего, они будут иметь тактический, а не стратегический характер. В этот период также ожидается увеличение финансовой и политической поддержки для Украины. Все три периода, входящих в этот отрезок времени, относятся к напряженным. Давайте охарактеризуем их.

С 1 января 2024 года по 16 января 2024 года - напряженный период. Возможно снижение активности армии РФ. В это время увеличивается вероятность поступления новых военных и финансовых ресурсов в Украину, а также военная подготовка новых людей за пределами страны.

С 16 января 2024 года по 10 марта 2024 года - напряженный период. Этот период продолжит процессы поступления и накопления ресурсов, но с возможными задержками и замедлением. Возможно увеличение расходов Украины на закупку и производство боеприпасов и ожидание их поступления. Военная активность может проявиться как со стороны Украины, так и России, но скорее всего без стратегических успехов, только местные бои. В России в это время может возрастать пессимизм и желание завершить войну, а также могут возникнуть внутренние конфликты и протесты.

С 10 марта 2024 года по 28 апреля 2024 года - напряженный период, но более продуктивный. В это время может ускориться поступление финансовых ресурсов в Украину, возможно, увеличение посещений важных гостей. В военной сфере также может начаться позитивная динамика, что может стать основой для стратегических успехов Украины.

Теперь мы переходим к группе астрологических периодов, которые могут быть очень продуктивными с военной точки зрения и создать предпосылки для стратегического перелома и ясного понимания победы Украины. Эти периоды будут длиться с 28 апреля 2024 года до 8 августа 2024 года.

С 28 апреля 2024 года по 25 июня 2024 года - продуктивный, но напряженный период. Он может сопутствовать успеху и продвижению армии Украины, освобождению ранее оккупированных территорий - как тех, которые были захвачены с 2022 года, так и с 2014 года. Однако этот период потребует больших усилий со стороны Украины.

С 25 июня 2024 года по 08 августа 2024 года - благоприятный период, связанный с освобождением территорий, улучшением и восстановлением логистики, разминированием, выявлением коллаборантов и улучшением финансового состояния страны. Это также хорошее время для решения вопросов, связанных с урожаем. В военной сфере также будет наблюдаться позитивная динамика, с преимуществом в пользу армии Украины.

Теперь мы переходим к группе астрологических периодов, которые можно назвать политико-финансовыми, и они будут длиться с 8 августа 2024 года до 31 декабря 2024 года. Все эти периоды с военной точки зрения также будут положительными для Украины. Также в это время будет происходить восстановление политической жизни внутри страны, возможно, даже подготовка к выборам.

С 8 августа 2024 года до 30 сентября 2024 года - этот период будет сопутствовать активизации различных бизнес- и политических процессов. Также возможны политические скандалы внутри страны. Период может быть очень эмоциональным для жителей Украины. С военной точки зрения он будет продуктивным и благоприятным для украинцев. Возможны важные успехи, связанные с водной стихией (море, порты, мосты, дамбы), включая поступление новых катеров и морских дронов.

С 30 сентября 2024 года до 17 октября 2024 года - этот период будет благоприятным во всех сферах. В Украину может приезжать много иностранных важных гостей и политических лидеров. Могут заключаться новые финансовые и военные соглашения о помощи, а также формироваться важные контракты и договора.

С 17 октября 2024 года до 8 декабря 2024 года - этот период будет сопутствовать росту бюджета страны, возможны внешние экономические "инъекции". В военных вопросах также должна сохраняться положительная динамика, в том числе продолжение улучшения армии Украины. Политические процессы будут продолжать активизироваться.

С 8 декабря 2024 года до 31 декабря 2024 года - этот период будет относительно благоприятным, но может замедлить многие процессы - как в деловой, так и в военной сфере Украины. В это время внутри страны также могут возникнуть различные конфликты и протесты.

Вот такой 2024 год ожидает Украину согласно Ведической астрологии Джйотиш.

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