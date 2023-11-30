По его словам, в начале зимы нельзя игнорировать воздушную тревогу.

Мольфар Макс Гордеев рассказал, что декабрь будет одним из самых сложных месяцев за весь период полномасштабной войны. По его словам, в начале зимы Россия устроит массированные атаки.

"В зоне риска будут абсолютно все города, и даже запад. Россияне накопили большое количество оружия, которое сейчас будут использовать. Нельзя игнорировать воздушную тревогу, потому что она может стоить жизни", - сказал Гордеев в интервью УНИАН.

Он добавил, что оккупанты очень хотят взять Киев. Поэтому мольфар рекомендует всем подумать, что он может сделать для того, чтобы этого не произошло.

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"Сейчас у военных очень мало оружия, обмандирования. Они болеют, мерзнут. Стихия хоть сейчас нам и помогает, потому что она негативно влияет на нашего врага, но она несет и негативные аспекты для наших ребят", - продолжил Гордеев.

Что касается самых горячих точек, то на Авдеевку, например, выпадает карта "Подвешенного", которая говорит о том, что ситуация тормозится. Также выпадает карта "Смерти".

"Будет продолжаться мясорубка как с нашей стороны, так и со стороны оккупантов. Но глобального продвижения я пока не вижу". - подытожил эксперт.

Напомним, ранее мольфар ответил, когда закончится война в Украине.

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