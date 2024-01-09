По словам Росса, это произойдет уже в 2024 году.

Астролог Влад Росс сделал новый прогноз по войне и определил, когда закончится полномасштабное российское вторжение. По его словам, в 2024 году Россию ждет дворцовый переворот.

Уже в апреле, продолжил эксперт на своем YouTube-канале, все станет очевидно. Росс говорит, что ситуация сложится таким образом, что мы увидим развязку войны в Украине.

Кроме того, эксперт прогнозирует гражданскую войну в РФ. По его словам, российские военные поймут, что им уже надоело воевать, а их жены, дети, сестры начнут протестовать против войны в Украине.

Произойдет это, скорее всего, в декабре этого года.

"2024 год может стать годом заморозки военных действий на территории Украины", - подытожил Влад Росс.

Напомним, ранее астролог Дмитрий Уранус сделал прогноз для Украины на ближайшее время и выяснил, что нас ждет непростой период. По его словам, РФ возобновит массированные атаки.

"Особенно опасными будут 9 и 10 января", - написал Уранус.

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