Дмитрий Уранус предсказал удары по Украине.

Астролог Дмитрий Уранус сделал прогноз для Украины на ближайшее время и выяснил, что нас ждет непростой период. По его словам, РФ возобновит массированные атаки.

"В ближайшие дни в карте Украины будет наблюдаться напряженный аспект к Марсу от транзитного Меркурия и Луны. Точная дата аспекта – 9 января. Аспект в максимальной силе будет три дня, 8-10 января. Особенно опасными будут 9 и 10 января", - написал Уранус в своем Telegram-канале.

По его словам, в указанные даты возможны интенсивные ракетные обстрелы и удары дронами. Угроза для энергетической, транспортной, военной и медицинской инфраструктуры.

Видео дня

"Если учесть приближающиеся сильные морозы, надвигающиеся на территорию Украины, то думаю, что вероятность подобных событий значительно возрастет. Эти нелюди, скорее всего, попытаются воспользоваться первыми сильными морозами, чтобы нанести удар нашей энергосистеме", - добавил Уранус.

Он отметил, что данный аспект не столь сильный, как предыдущие, поэтому удары будут не столь масштабными, как 29 декабря и 2 января. Возможно они будут более избирательными и прицельными.

"Транзитный Меркурий, перешедший в 12 сектор карты Украины ( с 7 января по 27 января), указывает на активизацию предателей, коллаборантов, шпионов и наводчиков. Ваша повышенная бдительность может им помешать. Наблюдайте за действиями подозрительных людей. Так же возможны информационные и хакерские атаки, разные ИПСО, ложная и деструктивная информация в эфире", - говорит астролог.

Кроме того, данный аспект принесет в указанные даты (начиная с вечера 7 января) большие проблемы на дорогах в Украине. Возможны масштабные аварии, заносы, снежные ловушки и другие несчастные случаи. Лучше в эти дни никуда далеко не ездить.

Напомним, ранее астролог назвал точный год окончания войны в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: