По ее словам, в этом году окончания войны ждать не стоит.

Астролог Яна Тимощук уверена, что есть два сценария развития событий относительно полномасштабной войны в Украине. Несмотря на то, что многие астроэксперты убеждали, что именно 2023 год будет победным, Тимощук так не считает.

По ее словам, события могут разворачиваться следующим образом:

"В 2024 году может быть остановка войны в связи с очень большими разрушениями, потерями, недостатком ресурсов и обманом наших союзников, которые не хотят продолжать вкладываться в войну. А может быть и такое, что война продлится до 2026-2028 года", - сказала Тимощук в интервью УНИАН.

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Она добавила, что если реализуется первый вариант развития событий, то Украине не избежать еще одной войны.

"Если первый вариант срабатывает, то война замораживается на несколько лет и в 2028-2030 годы нас ждет еще одна война", - добавила эксперт.

Когда закончится война - мнение астрологов Сухановых

Астрологи Сухановы говорят, что в сентябре 2023 года огонь в Украине не прекратится.

"Важно понимать, что в сентябре война не закончится, но при этом могут создаваться видимые или невидимые условия для формирования пути к ее окончанию", - говорят они.

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