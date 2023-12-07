По словам астролога, этот период будет очень напряженным.

Астролог Алакх Ниранжан рассказал, что с апреля-мая начнется очень сложный период, это будет пик войны.

Как он рассказал на YouTube-канале "Прогноз", несмотря на всю сложность ситуации, мы не потеряем свои территории. Более того, астролог утешил, что в этом бою однозначно победит Украина.

А Россию, по его словам, ВСУ "вынесут вперед ногами". После этого в Украине начнутся серьезные изменения.

"Вот этот период, апрель-май, - это будет смертельный бой, самый жесткий. Непростая история. Тем не менее, бой состоится, бой будет выигран... Будет выигран в начале лета, потому что наступит период Юпитер-Солнце. Солнце в очень сильном положении, в собственном девятом доме. Это означает, что Украина вынесет Россию вперед ногами", - говорит астролог.

Когда закончится война - прогноз астролога

Как рассказала астролог Людмила Халанская, горячая фаза войны вполне может завершиться в 2024 году, вероятнее всего – весной. Также она считает, что весной следующего года могут состояться выборы. Если они будут в мае или ближе к ноябрю, то они будут удачными.

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