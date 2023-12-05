По ее словам, вполне реально, что это произойдет уже вот-вот.

Многие астроэксперты говорят о том, что 2024 год будет победным для Украины, однако есть и те, кто переживает относительно возможной "заморозки" войны.

У астролога Людмила Халанской тоже есть такие опасения. Как она рассказала в комментарии "Главреду", горячая фаза войны вполне может завершиться в 2024 году, вероятнее всего – весной.

"Но будет ли это "заморозка" или другая приостановка полномасштабной войны – покажет время, астрология лишь указывает на высокую вероятность этого. Впрочем, враг еще никуда не исчезнет, а наши внутренние проблемы и подавно", - сказала эксперт.

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Халанская добавила, что в 2024 году также могут состояться выборы. По ее словам, если они состоятся в мае или ближе к ноябрь, то будут удачными.

"Как, кстати, и любые реформы, совершенствования и изменения в законодательстве и системе управления. Это именно тот год, когда все это стоит делать", - подытожила астролог.

Напомним, ранее астрологи назвали даты, когда Россия может завершить войну.

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