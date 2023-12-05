Многие астроэксперты говорят о том, что 2024 год будет победным для Украины, однако есть и те, кто переживает относительно возможной "заморозки" войны.
У астролога Людмила Халанской тоже есть такие опасения. Как она рассказала в комментарии "Главреду", горячая фаза войны вполне может завершиться в 2024 году, вероятнее всего – весной.
"Но будет ли это "заморозка" или другая приостановка полномасштабной войны – покажет время, астрология лишь указывает на высокую вероятность этого. Впрочем, враг еще никуда не исчезнет, а наши внутренние проблемы и подавно", - сказала эксперт.
Халанская добавила, что в 2024 году также могут состояться выборы. По ее словам, если они состоятся в мае или ближе к ноябрь, то будут удачными.
"Как, кстати, и любые реформы, совершенствования и изменения в законодательстве и системе управления. Это именно тот год, когда все это стоит делать", - подытожила астролог.
Напомним, ранее астрологи назвали даты, когда Россия может завершить войну.