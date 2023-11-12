По словам эксперта, через 2-3 года могут состояться демократичные выборы на оккупированных территориях.

Астролог Алексей Кириченко сделал прогноз для Украины и выяснил, что полномасштабная война в нашей стране закончится не только после прекращения огня, но и после переговоров.

На своем YouTube-канале он сообщил, что во второй половине зимы 2024 года мы уже начнем понемногу замечать "победные сигналы". Однако это не значит, что война прекратится в этот же период.

"По моим прогнозам, война закончится не мгновенно, как это было в 1945 году, а постепенно, плавно – сначала закончатся обстрелы, потом какие-нибудь другие процессы", - отметил Кириченко.

Он добавил, что 2025-2026 годах будет больше свободы слова как в Украине, так и в России и Беларуси. А это значит, что Путин уже не сможет "давить" на людей. Они сами будут принимать решения относительно того, на территории какой страны хотят жить.

В это же время, как продолжил астролог, могут состояться демократические выборы на Донбассе и в Крыму.

Напомним, ранее астролог предсказал большие успехи ВСУ.

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