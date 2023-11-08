Как рассказал Влад Росс, после смерти Путина начнутся переговоры.

Астролог Влад Росс убежден, что полномасштабная война закончится сразу после смерти диктатора Владимира Путина. Тогда, по его словам, состоятся переговоры.

В ходе этих переговоров, продолжил эксперт, российские войска начнут покидать Украину. В результате мы сможем вернуться к границам 24 февраля 2022 года.

"После смерти Путина горячий конфликт может быть заморожен и начнутся переговоры. Для начала речь пойдёт о возвращении к границам 24 февраля. Это будет связано с тем, что Меркурий войдёт в знак Стрельца, символизирующий международные переговоры. Украинским войскам, скорее всего, даже не придется прорываться с боями к Чонгару", – сказал Влад Росс в комментарии "Главреду".

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Он добавил, что российские захватчики оставят в покое даже Запорожскую и Херсонскую области, которые сейчас страдают от их агрессии. Однако под Авдеевкой, как говорит Росс, ожесточенные бои пока будут продолжаться.

Напомним, ранее астролог назвал даты, когда будет пик войны в Украине. По словам Алексея Суханова, начало месяца и конец будут более-менее нейтральными, но есть несколько дней, когда война развернется с новой силой.

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