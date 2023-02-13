Влад Росс уверен, что это произойдет уже в 2023 году.

Астролог Влад Росс уверен, что война в Украине закончится сразу же после смерти диктатора Владимира Путина, а произойти это может уже совсем скоро.

По его словам, президент РФ может скончаться после Пасхи. В этом году католическая Пасха будет 9 апреля, а православная - 16 апреля. К тому же Марс войдет в дом смерти Путина, со второй половины мая до июня, и туда же входит Черная Луна - планета отравления, яда и прочего.

"Звезды склоняют к тому, что эта падла сдохнет. Есть все шансы, что он коньки отбросит или поздней весной, или ранним летом. Максимум, что может потом быть - нам будут показывать двойников Путина. Скажу больше, что реальный Путин последний раз показывался в Волгограде. Если вы видете рога у человека (когда его подсвечивают, у него лобные дуги рогатые), то это Путин. Даже физиогномика говорит о том, что он черт рогатый", - сказал Росс в интервью УНИАН.

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Он добавил, что диктатор Путин - исчадие ада, он - дьявол: "Даже шаман Габышев хотел пройти по Москве и изгнать диктатора с Красной площади. Но его засунули в психушку, потому что Путин его очень боится. И он не напрасно боится светлых сил, так как именно в светлый праздник Пасхи настанет его конец. По крайней мере его годовой соляр говорит только об одном - все показатели смертности присутствуют".

По словам Росса, после смерти Путина война в Украине закончится. Тогда для Украины начнется новый период. Мы получим новые возможности, мир и какие-то новые правила мирового порядка. Это может быть уже 19 июня.

Напомним, ранее экстрасенсы и астрологи озвучили свой прогноз по смерти Путина.

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