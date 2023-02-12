Габышева заперли в психлечебнице.

Якутского шамана Александра Габышева, который через всю Россию шел изганять диктатора Владимира Путина из Кремля, уже два года держит в своих "лапах" российская карательная психиатрия.

Как сообщается в эфире телеканала FreeДОМ, cейчас он находится в психбольнице усиленного режима.

Человек, который шел в команде шамана, рассказал, что усиленный режим в психлечебнице напоминает тюрьму, ведь там содержаться люди, признанные опасными для общества. Сейчас Виктор поддерживает связь с шаманом и помогает ему пережить это время.

"Его здоровье дважды сильно ухудшалось, вплоть до того, что он терял сознание перед судебным заседанием", - говорит Виктор.

Следующее заседание должно пройти в середине февраля. А пока Виктор Егоров и друзья шамана со всей России борются за то, чтобы у него были приличные условия содержания. Они передавали ему хорошие вещи, чтобы он мог выходить в них на улицу, но, по словам Егорова, охрана не приносила эти вещи Габышеву.

Три месяца понадобилось друзьям шамана, чтобы добиться того, чтобы пуховик и кроссовки ему таки передали. Сейчас Габышев пишет письма на волю. Он говорит, что с ним в палате хорошие люди.

Кроме того, по словам Виктора, Габышев до "заключения" интересовался ситуацией в Украине. Он ездил на оккупированный Донбасс и говорил о том, что российские военные помогают дьяволу, а не мирным людям. Он открыто говорил о том, что именно они виноваты в войне. В результате его испугался Кремль и сам диктатор Путин.

"Путин испугался, что может образоваться большое народное антикремлевское движение. Та часть политической элиты, которая думает о будущем государства и людей, должна быть заинтересована в том, чтобы Александр Габышев был на свободе", - говорит Егоров.

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