Восточный гороскоп расскажет, кому рассчитывать на стабильность в делах и обстановке, а кому - на вероятность неожиданных перемен.

Китайский гороскоп по годам рождения, сочетая на практике современные знания и восточную мудрость, обещает, что начало следующего месяца будет успешным и удачным. Узнайте, что готовит второй месяц лета вашему знаку китайского Зодиака.

Крыса (2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960, 1948, 1936)

Июль принесёт новые возможности для личного и профессионального роста. Оставайтесь сосредоточенными, принимайте информированные решения и будьте открытыми для сотрудничества. Ваш труд и преданность принесут положительные результаты.

Бык (2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961, 1949, 1937)

В этом месяце вы можете столкнуться с некоторыми вызовами и препятствиями. Будьте терпеливыми, сохраняйте позитивный настрой и полагайтесь на свою настойчивость, чтобы преодолеть любые трудности. Доверьтесь своим способностям и помните, что каждое препятствие - это возможность для роста.

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Тигр (2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, 1938)

Июль обещает период удачи и позитивной энергии. Воспользуйтесь этим временем, чтобы достичь своих целей. Рискуйте с расчетом и наслаждайтесь благоприятными обстоятельствами. Доверьтесь своей интуиции, она поможет вам достичь успеха.

Кролик (2023, 2011, 1999, 1987, 1975, 1963, 1951, 1939)

В этом месяце наступает стабильность и гармония. Сосредоточьтесь на развитии ваших отношений - как личных, так и профессиональных. Уделите время уходу за собой и отдыху, это поможет сохранить баланс и покой в душе.

Дракон (2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940)

Июль приносит динамичный и захватывающий период. Развивайте свою креативность, думайте нестандартно и исследуйте новые возможности. Ваша уверенность и харизма привлекут возможности и принесут положительные результаты.

Змея (2013, 2001, 1989, 1977, 1965, 1953, 1941)

В этом месяце потребуется тщательное планирование и стратегия. Обращайте внимание на детали и избегайте спешки в принятии решений. Доверьтесь своей интуиции и сохраняйте спокойный и собранный подход, чтобы достичь желаемых результатов.

Лошадь (2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942)

Июль приносит период прогресса и развития. Примите новые вызовы, расширьте свой кругозор и воспользуйтесь возможностями для роста. Ваша решительность и энтузиазм проложат путь к успеху.

Коза (2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943)

В этом месяце сосредоточтесь на личном развитии. Уделите время для оценки своих целей и приоритетов, заботьтесь о своем эмоциональном благополучии и стремитесь к внутреннему балансу. Стремитесь сохранять мир, не реагировать на провокации и не ввязываться в конфликты, они отнимут слишкои много энергии.

Обезьяна (2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944)

Июль представляет собой динамичную и энергичную фазу. Примите перемены, будьте гибкими и изобретательными, чтобы преодолеть препятствия и достичь поставленных целей.

Петух (2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945)

В этом месяце особое внимание уделяется организации и планированию. Сформулируйте четкие цели, определите приоритеты и будьте дисциплинированными. Благодаря фокусировке и настойчивости вы достигнете значительных успехов.

Собака (2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946)

Июль приносит период стабильности и безопасности. Сосредоточьтесь на укреплении ваших отношений, как личных, так и профессиональных. Ваша преданность и надежность будут цениться окружающими.

Свинья (2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947)

В этом месяце предоставляются возможности для финансового роста и процветания. Принимайте мудрые финансовые решения, вкладывайте с умом и будьте открытыми для сотрудничества. Доверьтесь своей интуиции в вопросах, касающихся денег.

Ранее УНИАН рассказывал, какие прогнозы дает гороскоп на июль по знакам зодиакальных созвездий.

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