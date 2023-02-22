До 26 февраля планы и мечты людей могут рушиться.

Астролог Елена Зимовец рассказала о сложном периоде, который начался 19 февраля. В ближайшие дни людей ждет тотальная катастрофа, все будет идти не по плану.

С 19 по 23 февраля Меркурий взаимодействует с Ураном, из-за чего в жизни многих людей уже начался полный аврал. Ритм сильно ускорился, не все успевают жить в постоянной спешке. Все начнется ломаться, техника будет выходить из строя. Однако те, у кого получится быстро подстроиться под ситуацию, появятся шансы улучшить свое положение на работе.

"Если в решении задачи вы столкнулись с проблемой, сейчас можно получить прозрение и сделать прорыв. В коммуникации и поездках могут возникать неожиданности. Возможны неприятные новости, поломки оргтехники, средств связи или транспорта. Неожиданные визиты и звонки могут выбивать из колеи. Намеченные планы могут сорваться или потребуются коррективы, что на деле окажется – к лучшему. Поэтому хорошая тактика в это время – быть гибкими и готовыми к разного рода неожиданностям, поскольку обстоятельства могут требовать быстрой реакции и тактических изменений", - сообщила астролог в своем блоге.

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Также она считает, что в эти дни люди могут отказываться от своих слов, разрывать соглашения и менять свои взгляды. А с 22 по 26 февраля людям стоит научиться фокусироваться на событиях и отказаться от импульсивных решений. Спешка и лишние эмоции будут лишь сбивать с толку, нужно учиться относиться ко всему спокойно.

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