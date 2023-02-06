Какие цветы нельзя держать в спальне, и почему они негативно на вас влияют - узнайте в материале УНИАН.

Многие женщины обожают расставлять цветы по всему дому, в том числе и в спальне. С их помощью создается уют в доме, квартира выглядит свежо и просторно. К тому же, говорят, что зеленый цвет успокаивает и настраивает на нужный лад. Однако не все знают, какие цветы должны быть в спальне, чтобы не привлечь беды.

Ранее УНИАН рассказывал, какие цветы приносят в дом беду, а сегодня вы узнаете, какие комнатные цветы нельзя держать в спальне.

Какие цветы нельзя ставить в комнате, где спишь - приметы

В спальне нельзя держать ядовитые растения - диффенбахию, олеандр, молочай, кротон, японскую родею. Конечно, они не принесут вреда вашему здоровью, если их не трогать, но их нечаянно могут зацепить дети. Если сок попадет внутрь организма, беды не избежать.

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Также стоит знать, что ночью цветы не могут фотосинтезировать из-за отсутствия дневного света. То есть, они поглощают кислород и, в то же время, выпускают углекислый газ. Это может привести к удушью человека, который спит рядом с ними.

Кроме того, незамужним девушкам в спальне нельзя держать и другие растения, которые отгоняют потенциальных женихов:

Вьюн - в народе этот цветок называют мужегоном. Даже если в вашем доме и появится мужчина, надолго он не задержится.

- в народе этот цветок называют мужегоном. Даже если в вашем доме и появится мужчина, надолго он не задержится. Пальма - это растение приносит владелице одиночество. Эзотерики говорят, что пальмы нельзя и принимать в подарок от одиноких людей, так как вы можете разделить с ними такое состояние.

- это растение приносит владелице одиночество. Эзотерики говорят, что пальмы нельзя и принимать в подарок от одиноких людей, так как вы можете разделить с ними такое состояние. Розы - цветы с колючками ведут к ссорам. Поэтому если вы не хотите постоянно скандалить с любимым человеком, не ставьте эти цветы в спальне.

Гортензии и лилии тоже запрещены - эти цветы негативно влияют на нервную систему. Да, они безусловно красивые, но могут плохо отразиться на вашем настроении и отношениях с домочадцами.

Какие цветы лучше всего держать в спальне - лучший выбор

Чтобы в вашем доме всегда были счастье, радость и любовь, эзотерики советуют выбирать цветущие растения:

Фиалка - этот цветок в народе называют хранительницей домашнего очага. Он идеально подходит для незамужних женщин и тех, у кого есть вторая половинка.

- этот цветок в народе называют хранительницей домашнего очага. Он идеально подходит для незамужних женщин и тех, у кого есть вторая половинка. Антуриум - второе название - "мужской цветок", что говорит о том, что в вашем доме всегда будут мужчины. Он приносит девушкам истинное счастье.

- второе название - "мужской цветок", что говорит о том, что в вашем доме всегда будут мужчины. Он приносит девушкам истинное счастье. Фикус - мало того, что фикус привлекает счастье в дом, он еще и способствует зачатию ребенка.

- мало того, что фикус привлекает счастье в дом, он еще и способствует зачатию ребенка. Цикламен - еще один цветок любви. Если его поставить рядом со спальным местом, ночи с любимым человеком будут незабываемыми.

Также флористы советуют купить толстянку - это денежное дерево, которое сулит владельцу достаток и материальное благополучие. Если оно будет стоять в вашей спальне, вы ни в чем не будете нуждаться.

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