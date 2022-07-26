Макс Гордеев предрек курс иностранной валюты на ближайшее время.

Известный украинский экстрасенс Макс Гордеев дал свой прогноз касательно курса доллара на ближайшее время. Слава Демин спросил, вырастет ли валюта до 50 гривень за 1 доллар. Эксперт ответил отрицательно.

"Вряд ли. Вижу 40 гривень, это будет точно. До конца года доллар будет держаться на таком уровне. Может немного подниматься, меняться будет волнами. 50 гривень за доллар не вижу", - прокомментировал Гордеев.

Напомним, недавно экстрасенс Макс Гордеев сделал последний прогноз по войне в Украине. А августе, по его словам, произойдет переломный момент, когда Украина начнет побеждать в этой войне. Изначально Вооруженные силы Украины начнут освобождать наши территории, а потом и боевые действия начнут утихать.

Также УНИАН писал, что астролог спрогнозировала скорое обострение войны в Украине.

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