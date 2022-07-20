По его словам, в августе будет переломный момент.

Украинский экстрасенс Макс Гордеев рассказал, что в Украине уже начался отсчет окончания войны. Произошло это еще 7 июля, в день празднования Ивана Купала.

А августе, по его словам, произойдет переломный момент, когда Украина начнет побеждать в этой войне. Изначально Вооруженные силы Украины начнут освобождать наши территории, а потом и боевые действия начнут утихать.

"Я хочу предупредить всех, чтобы не думали, что когда наступит август, выйдет кто-то и скажет: "Все, закончилась война". Война будет завершаться поэтапно для каждого города отдельно. То есть сначала будет запад страны, потом центр", – сказал Гордеев в эфире телемарафона.

Напомним, ранее астролог сообщила, что конец июля станет судьбоносным для Украины. По ее словам, в период с 18 по 24 июля у Солнца и Меркурия будет конфликт с Плутоном, задачей которого является разрушение и уничтожение. Но, по словам эксперта, это будет ради перерождения и трансформации.

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