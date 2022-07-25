По словам эксперта, в августе ситуация в стране может обостриться.

Астролог Ангелина Вакулина заявила, что в августе может обостриться война в Украине. Также нелегкими временами будут сентябрь и октябрь. Поэтому война в нашей стране может затянуться.

"Обострения начнутся с середины августа, и выдохнуть мы сможем уже к новому году. Август, сентябрь, октябрь потрясет знатно", – написала Вакулина на своей странице в Instagram.

Она добавила, что с конца июля и до конца лета в Украине активизируются боевые действия. Поэтому не стоит пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Напомним, ранее астролог Светлана Буянова сделала прогноз для Украины на лето 2022 года. По ее словам, есть два важных аспекта, которые мы должны знать и быть к ним готовыми.

По словам эксперта, Украину ждут нелёгкие времена. Важно вынести урок из прошлых событий.

Вас также могут заинтересовать новости: