Этим людям не повезет уже в конце июля или начале августа.

Астрологи предупредили двух знаков Зодиака о том, что у них могут быть непредвиденные траты и серьезные неприятности в плане финансов. Также эксперты дали советы, что им делать, чтобы максимально себя перестраховать.

Рыбы

Уроженцам этого знака Зодиака следует быть максимально осторожными, ведь на них уже открыли охоту мошенники. Это могут быть как мелкие злоумышленники, так и те, кто положил глаз на достаток и богатство Рыб.

Чтобы себя обезопасить от серьезных необратимых потерь, важно с умом распоряжаться средствами. Прежде всего не переводите никому деньги вслепую, даже если речь идет об относительно небольших суммах.

Лев

Несмотря на то, что данный период в целом удачный для Львов, трудности у них все же будут. Охватят они денежную сферу. Астрологи предвидели огромные траты, которые не входили в план этих знаков Зодиака.

Также эксперт предостерегает этих людей от заключения заведомо убыточных сделок - следует внимательно читать документы и детально изучать условия, которые вы подписываете, чтобы потом не нести за это серьезную ответственность.

Напомним, астрологи рассказали, как и когда закончится война в Украине.

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