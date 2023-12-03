Водолеям в декабре не будет скучно, говорит гороскоп.

Собственно, приключений никаких искать не придется - они сами найдут вас. Кого-то потрясет на работе, кого-то - в отношениях, но это не повод "выходить из берегов". Где ждать подвохов в этом месяце, подскажет гороскоп Водолея.

Гороскоп карьеры и финансов на декабрь 2023

Рожденные под знаком Водолея могут столкнуться с некоторыми препятствиями на работе в последнем месяце года. Вам может не хватать удовольствия от работы: есть вероятность, что отказ коллег от сотрудничества замедлит вас, и вы можете потерять престижное предложение. Во второй половине месяца вы получите небольшую передышку, и дела могут пойти в правильном направлении. Вам стоит поработать над своими коммуникативными навыками.

Те, кто имеет собственный бизнес, в начале декабря могут потерпеть неудачи, но со временем работа начнет налаживаться. Денежные поступления в этом месяце будут посредственными - не стоит ожидать слишком многого в финансовом плане.

Видео дня

Гороскоп любви на декабрь 2023

Некоторые недоразумения с партнером в этом месяце испортят вашу домашнюю гармонию. Уладить ситуацию поможет откровенное и открытое общение с партнером. Совет месяца - держите свой темперамент под контролем и старайтесь не реагировать слишком бурно.

Кроме этого, с другими членами семьи в декабре у вас могут быть некоторые споры, но они, вероятно, развеются во второй половине месяца.

Гороскоп здоровья на декабрь 2023

Есть вероятность, что в начале декабря вас может настигнуть ломота в суставах. Вам придется приложить немало усилий, чтобы справиться с недугом, но в течение месяца болезненность уменьшится. Совет от астрологов: будьте более расслабленными и сохраняйте спокойствие.

Ранее мы публиковали лунный календарь на декабрь 2023 с благоприятными и неблагоприятными датами.

Вас также могут заинтересовать новости: