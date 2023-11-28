Как меняются фазы Луны и когда будут благоприятные и неблагоприятные дни в декабре.

Последний месяц года начнется и закончится убывающей Луной - все свои фазы спутник Земли пройдет за календарный месяц. Подробнее о том, как они будут меняться, когда будут новолуние и полнолуние, в какие дни лучше отправляться в дорогу, идти к стоматологу и начинать новые дела - подскажет лунный календарь на декабрь 2023.

Фазы Луны в декабре 2023

Как будут меняться фазы Луны:

Луна убывает - с 1 по 12 число и с 28 по 30 число;

- с 1 по 12 число и с 28 по 30 число; новолуние в декабре 2023 - 13 декабря в 01:32 по Киеву;

- 13 декабря в 01:32 по Киеву; Луна растет - с 14 по 26 декабря;

- с 14 по 26 декабря; полнолуние в декабре 2023 - 27 декабря в 05:33 по Киеву.

Новолуние и полнолуние - это дни, когда нужно отложить все дела, это время лучше провести в спокойствии, стараться держать под контролем эмоции. На убывающую Луну избавляйтесь от всего, что тянет назад, на растущую - смело приступайте к новым делам.

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Лунный календарь на декабрь 2023 - благоприятные и неблагоприятные дни

Благоприятные дни в декабре 2023: 4, 5, 10, 11, 13, 19, 26 числа.

Неблагоприятные дни в декабре 2023: 20, 21, 27 числа.

Не особо благоприятные дни: 1, 2, 6, 9, 12, 14, 17, 24, 30, 31.

Все остальные дни - нейтральные.

Благоприятные дни в декабре 2023 по сферам - когда и что лучше планировать

Для свадьбы: 3, 4, 9, 10, 11, 17, 20, 21, 25, 26, 29, 30.

Для поездок: 14, 20, 21, 29.

Работа: 14, 17, 18, 26.

Зубы: 17, 26.

Зачатие: 3, 4, 14, 20, 21, 26, 29, 30.

Для новых начинаний: 14, 15, 17, 19, 20.

Ранее мы публиковали лунный календарь стрижек на ноябрь 2023 с удачными и неудачными днями.

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