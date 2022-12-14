Как все успеть и не упасть с ног к концу года - читайте гороскоп для Водолея в материале УНИАН.

У Водолеев в декабре все хорошо - и на работе, и на личном фронте, говорят звезды. Правда, работы что-то в последнее время, как у дурака фантиков. Что с этим делать - советует гороскоп Водолеям.

Гороскоп карьеры на декабрь 2022

Гороскоп на декабрь 2022 говорит, что месяц у Водолеев будет о-о-очень насыщенным. Работы будет хоть отбавляй, откуда ни возьмись появится командировка, а еще начальник поручил сходить туда, не знаю куда и принести то, не знаю что. В общем, работать придется на износ. Но вы со всем справитесь и, как результат, получите неплохое финансовое вознаграждение.

Правда, начиная с середины месяца вам захочется от всех спрятаться, но можете об этом даже не мечтать до 31 декабря. Используйте декабрь по максимуму - это ваш звездный час.

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Гороскоп любви на декабрь 2022

В декабре у холостых Водолеев будет много романтики. Флиртуйте, но в лайтовом режиме - не истощайте себя. Оставьте любовные свершения на следующий месяц - тогда все сможете воплотить в жизнь.

У семейных Водолеев дома все хорошо: ваша половинка вас понимает и поддерживает, когда уже ни на что нет сил.

Гороскоп здоровья на декабрь 2022

Астрологи советуют Водолеям в декабре обратить внимание на здоровье - это ваше уязвимое место. И все потому, что вы питаетесь как попало и плюс ко всему слишком много нервничаете. Постарайтесь наладить свой режим дня и питания, почаще гуляйте и думайте о хорошем. Ведь приближается время чудес и исполнения желаний, не отпугивайте их мрачными мыслями.

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