Узнайте, что ждет вас в течение всего месяца.

Известный астролог и таролог Анжела Перл составила таро-гороскоп для всех знаков Зодиака на февраль 2023 года.

Овен

Овнам выпадает король Пентаклей - приземленный, стабильный и уверенный в себе мужчина. Этот мужчина по гороскопу может быть Тельцом, Козерогом или Девой - это может быть отец, брат или друг. Карты говорят, что в феврале он сыграет важную роль в жизни Овнов.

Телец

Тельцам выпало колесо Фортуны. Это цикличная карта, которая говорит о том, что в феврале закончится какой-то важный период в жизни данного знака Зодиака. Также колесо Фортуны - это карта новых возможностей и перспектив.

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Близнецы

Из колоды Близнецам, как и Овнам, первым выпал король Пентаклей. В их случае это говорит о переживаниях, волнении, ожидании чего-то. Анжела Перл говорит, что в феврале решится какой-то важный финансовый вопрос.

Рак

Раков ждет какое-то важное сообщение, потому что выпадает карта суда. Анжела Перл говорит, что в феврале 2023 года не будет никаких ретроградных планет, поэтому сообщение будет хорошим.

Лев

Им выпадает десятка Пентаклей - это карта прибыли и изобилия, которые войдут в жизнь представителей данного знака Зодиака. Львы получат все, что они хотят.

Дева

Девам карты пророчат деньги, рост, прибыль. Об этом говорит семерка Пентаклей. Может быть приход средств виде увеличения зарплаты, повышения в цене того, что есть во владении у Дев. Также эта карта может означать беременность.

Весы

У Весов также выпала финансовая карта - тройка Пентаклей. Она может говорить о работе в коллективе, обсуждениях, договоренностях, креативном труде.

Скорпион

Хороший месяц будет у Скорпионов. Это им обещает шестерка Чаш. Это карта чего-то очень приятного, теплого, доброго. Например, для Скорпионов могут сделать какой-то хороший жест.

Стрелец

Им выпала карта Дьявола, которая говорит о том, что Стрельцы себя к чему-то привязали: к кредитам, к работе, к неприятным отношениям.

Козерог

Козерогам выпала королева Пентаклей. Под этой картой может скрываться как сам Козерог, так и Телец или Дева. В феврале на Козерогов выпадет большая ответственность. Может быть получение работы или какая-то удачная сделка.

Водолей

Водолеям выпала восьмерка Чаш, которая знаменует поездку или переезд, смену работы и тому подобное. Данная карта говорит о том, что какой-то этап в жизни Водолеев будет пройден.

Рыбы

Карты таро показали представителям данного знака Зодиака двойку Пентаклей. Будет в феврале финансовая балансировка. Анжела Перл советует считать бюджет, потому что в феврале будет много потребностей, которые нужно будет покрыть финансами.

Напомним, астролог назвала самую опасную дату февраля 2023.

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