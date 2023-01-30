Астролог Ирина Звягина сделала прогноз до 5 февраля.

Известный украинский астролог Ирина Звягина сделала прогноз на ближайшую неделю до 5 февраля. Эксперт утверждает, что россияне могут готовить новое серьезное наступление на украинские территории. Подробностями она поделилась в своем Facebook-блоге.

"Впереди у нас опасная неделя. Солнце постепенно уточняет квадрат с Ураном, а Венера – с Марсом. Луна растет. И с понедельника по среду в Близнецах он ускорит перемещение и воздушных масс (станет ветрено), людей и информации. Ускорение событий в войне. Юпитер сейчас имеет большую скорость и приближается к Марсу гороскопу россии. Наступление со стороны России будет. И, скорее всего, критическая точка – 4 февраля", - спрогнозировала Звягина.

Она добавила, что со стороны Украины будет большое сопротивление.

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"Когда я смотрю карту быстрых прогрессий (месяц за год), то картина выглядит как кулак – солнечный стелиум, полная концентрация, сила, направленная на поражение врага. Но если для наступления со стороны Украины были условия осенью и в начале зимы, то сейчас это не совсем уместно. Надо взимать подкрепление и помощь", - добавила эксперт.

Также она добавила, что в данный период будет много непредсказуемых ситуаций как на фронте, так и в мирной жизни.

"Будут непредсказуемы ситуации, аварийность, высокое нервное напряжение, необходимость быстро принимать решения. Большой риск срыва, кризиса, разрыва отношений или очень быстрого сближения. Большая вероятность решений о разводе", - уточнила Ирина Звягина.

Напомним, таролог назвала решающий месяц в войне с Россией.

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