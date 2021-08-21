15-е лунные сутки и полнолуние в августе 2021 года сулят немало опасных моментов, но в то же время открывают и потрясающие возможности, которые нельзя упускать.

Гороскоп на 22 августа 2021 года предупреждает держаться подальше от споров и не поддаваться спонтанным решениям, какими бы они не казались заманчивыми.

Любовный гороскоп на 22 августа 2021 советует быть смелее в чувствах и проявлять больше романтичности.

Гороскоп на 22 августа: Овен

Вероятна напряженность с партнерами. Сегодня лучше не полагаться на удачу, а выждать, пока можно будет действовать наверняка.

Гороскоп на 22 августа: Телец

Читайте такжеПолнолуние в августе 2021 - уникальная возможность изменить свою жизньСегодня стоит плыть по течению, не заниматься денежными вопросами, а прорабатывать свои внутренние страхи. Идеальный день, чтобы избавиться от всего лишнего, в том числе и от отношений.

Гороскоп на 22 августа: Близнецы

Опасный день, так что никаких согласий по важным и дорогостоящим проектам лучше не давать. В то же время знакомства этого дня – неслучайны, не стоит пренебрегать возможностью завести новые связи. Полезно заняться уборкой и очищением организма.

Гороскоп на 22 августа: Рак

Лучше не транжирить деньги и не браться за новые проекты. Решить рабочие вопросы поможет усидчивость. Зато новые знакомства могут принести немало полезного, в том числе и на любовном фронте.

Гороскоп на 22 августа: Лев

День идеален для пассивного отдыха, так как напрягаться сегодня гороскоп здоровья настоятельно не рекомендует. Отношения, которые начались сегодня, могут перерасти во что-то очень важное и серьезное.

Гороскоп на 22 августа: Дева

Если вовремя сосредоточиться и не отказываться от поддержки партнеров – успех в делах обеспечен. День не подходит для резких перемен, в том числе дальних поездок. В общении с родными постарайтесь отказаться от нотаций.

Гороскоп на 22 августа: Весы

Любые проблемы сегодня пусть и с приложением усилий, но разрешаются благополучно. Но стремительных побед ждать не стоит. Чтобы здоровье не подводило, сегодня стоит заняться спортом или хотя бы выйти на длительную прогулку. Время с семьей принесет немало приятных впечатлений.

Гороскоп на 22 августа: Скорпион

Сегодня кармически опасно жаловаться на судьбу. Работа может утомить, поэтому важно вовремя остановиться. Стоит уделить больше внимания своему возлюбленному человеку.

Гороскоп на 22 августа: Стрелец

Лучше всего день посвятить общению с друзьями и отдыху на природе. Не стоит перерабатывать – иначе из-за переутомления возможны проблемы со здоровьем. Семейные отношения могут потребовать откровенного задушевного разговора.

Гороскоп на 22 августа: Козерог

Чувство беспокойства и пустые разговоры могут подпортить настроение. Старайтесь не тратить силы на чужие дела и разумно оценивать свои силы. Вовремя оказанный знак внимания (завтрак в постель или совместный поход в магазин) укрепит семейные отношения несоразмерно сильнее, чем придется затратить сил на этот поступок.

Гороскоп на 22 августа: Водолей

Любая самонадеянность сегодня крайне опасна. Старайтесь держать под контролем и не поддаваться отрицательным эмоциям. Попробуйте больше отдыхать и общаться с любимыми людьми – такое времяпрепровождение надолго зарядит позитивом.

Гороскоп на 22 августа: Рыбы

Сегодня Рыбы уверены в своих силах – и это подкупает окружающих, особенно противоположный пол. Есть возможность хорошо заработать – но придется подойти к делу максимально серьезно. При этом деньги лучше вкладывать в инвестиции, а вот с дорогими покупками – повременить. Для решения семейных вопросов лучше всего подходит вторая половина дня.

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Автор: Диана Беловодская