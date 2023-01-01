Известный астролог рассказала о том, к чему стоит готовиться каждому знаку Зодиака с начала года.

Известный астролог Анжела Перл составила гороскоп для всех знаков Зодиака на январь 2023 года. Узнайте, что ждет именно вас.

Овен

Юпитер в знаке Овна принесет положительные события, везение, удачу во всех начинаниях. Данная планета будет в знаке Овна до 17 мая, что открывает ряд возможностей, которые важно не упустить. Например, с первого января и до середины мая хорошо открывать бизнес, расширяться, менять работу.

Телец

До 18 января ретроградный Меркурий и ретроградный Марс будут мешать реализации планов. В это время не будет хотеться встречаться с друзьями, общаться, развиваться и работать. 17 мая в знак Тельца входит планета Юпитер. Анжела Перл говорит, что с этого момента начинается период исполнения всех желаний. Такое бывает раз в 12 лет.

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Близнецы

До 12 января Меркурий, Уран и Марс будут смотреть назад, что будет тянуть представителей данного знака Зодиака "на дно". Время может идти очень медленно, не будет вдохновения на работу. Астролог советует ничего не начинать и ничего не покупать до 18 января. А с 7 февраля можно браться за работу - для этого будет особый энтузиазм. Звезды пророчат в конце зимы или весной существенный приход средств от каких-то старых инвестиций.

Рак

Самый теплый знак Зодиака будет проводить какие-то сделки в январе-феврале. Начало года принесет завершение дел, начатых в 2022 году. Если планируются путешествия, лучше избежать поездок и перелетов 18 января. Можно заняться спортом, что освежит тело и разум.

Лев

Первая половина января для Львов может быть спокойной и медленной, как и для других знаков Зодиака. В это время может быть меньше работы, отпуск, потребность доделать или переделать проекты, начатые еще в 2022 году.

Дева

В январе могут быть поездки за город, отдых, общение с животными (или решение завести питомца). Полнолуние в январе принесет новость касательно друзей. Также 7 января может стать днем расставания, прощания с кем-то. Астролог говорит, что в этот день Девы будут в коллективе. Например, они могут собраться, чтобы кого-то проводить на вокзал.

Весы

Январь - месяц, когда нужно завершить все дела, которые Весы начали ранее. Не стоит начинать ничего нового. Нежелательно ничего подписывать, покупать (особенно если речь идет о дорогих покупках). Хорошо посвятить время самообразованию, общению с семьей, уборке дома, встречам с друзьями. У них может быть переезд на новое место жительства.

Скорпион

В начале 2023 года представителей этого знака Зодиака ждет финансовая помощь, покупка красивых интерьерных вещей для дома, путешествия. В день полнолуния в январе Скорпионы смогут получить ответы на интересующие их вопросы и узнать правду, которую от них скрывали.

Стрелец

Начало января у Стрельцов будет расслабленным и пассивным - у них могут быть выходные или отпуск. Астролог до 18 января призывает не тратить много, экономить деньги, ответственно ставиться к покупкам. В этот же период может измениться источник дохода. Также хорошо посвятить это время обучению и получению новых навыков.

Козерог

У них будет желание взяться за дела, которые давно откладывались. В январе появиться мотивация заняться своим телом - покрасить волосы, сделать новую стрижку, сменить имидж или начать спортивные тренировки.

Водолей

Начать год лучше с освобождения от старых вещей и отказа от плохих привычек - все плохое нужно оставить в старом году. Анжела Перл говорит, что также можно заняться волонтерством, ведь Водолеи - очень сострадательные. Ретроградный Меркурий может принести общение с людьми из прошлого или открытие тайн.

Рыбы

Рыбы с января вернуться туда, где были когда-то давно. Это может быть возврат на прежнее место жительства или возвращение в компанию, где они работали ранее. Также 2023 год принесет размышления в каком-то важном вопросе.

Напомним, астролог назвал два знака Зодиака, которым январь принесет деньги.

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