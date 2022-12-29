Эти люди смогут купить себе то, о чем давно мечтали.

Астрологи составили гороскоп для всех знаков Зодиака по сферам жизни. Эксперты говорят, что с финансами в первом месяце 2023 года ситуация будет у всех кардинально разная. Но есть два знака, представителям которых пророчат крупные суммы.

Телец

Тельцам стоит ожидать выплаты премии, получения наследства, 13-й зарплаты. Астрологи утверждают, что деньги придут с той стороны, откуда представители данного знака Зодиака даже не ожидали.

Звезды советуют не тратить полученные финансы на пустяки, а грамотно их инвестировать, чтобы в будущем получить еще больше.

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Весы

Весам захотят материально помочь их вторые половинки. Помощь может проявиться в дорогих подарках, путевках на отдых, предоставлении доступа к счету с кругленькой суммой.

Представители данного знак Зодиака сразу захотят пополнить свой гардероб, приобрести аксессуары и съездить куда-то отдохнуть.

Напомним, таролог предупредила об опасности крупный город Украины.

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