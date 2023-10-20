Астролог Влад Росс в интервью УНИАН рассказал, какие события будут происходить на небе в ноябре, каким знакам Зодиака повезет, а каким - нет, чего стоит опасаться, и на что обратить внимание.

Влад, расскажите, какие события будут происходить на небе в ноябре?

13 ноября будет новолуние, а 27 ноября - Бобровое полнолуние. В этот день нужно загадывать желания, строить планы и начинать новые проекты. В полнолуние всегда хорошо веселиться, пребывать в каких-то компаниях, выходить замуж или жениться, быть активным.

Начиная с 24 ноября будет благоприятный период для открытия новых стран - хорошо эммигрировать, планировать поездки. Меркурий почти весь месяц будет в Стрельце, поэтому это хороший месяц для релокантов.

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Сложный транзит Марса ожидается с 11 по 13 ноября. В это время лучше избегать рискованных действий как в бизнесе, так и в личной жизни. Также напряженным будет период с 23 по 25 ноября.

Удачными будут дни с 16 по 18 и с 19 по 22 ноября. Энтузиазм будет на хорошем энергетическом потенциале, поэтому появится возможность выполнить большие задачи.

Назовите счастливчиков этого месяца.

Больше всего в ноябре повезет Весам. Их планета Венера входит в их знак Зодиака, поэтому их ждет удача в финансовом плане, в любви. Также они могут открывать новые бизнес-проекты. В конце месяца будут удачными дальние поездки и получения образования.

Благоприятным месяц будет и для Стрельцов - протекция, дружеское общение, большие планы, проекты, путешествия. Меркурий в их знаке будет открывать дороги, новые горизонты и прочее. И главный замысел - разного рода стартапы.

На третьем месте Водолеи. Их ждет успех в общении с начальством, вышепоставленными людьми, иностранцами. Особенно на любовном фронте у них все будет хорошо.

Близнецы в этом месяце могут буквально раствориться в любви. Секс, отношения, ласка, объятия - то, что им очень нужно в это время. Одинокие Близнецы могут найти свою вторую половинку. Более того, они могут выиграть в карточных играх.

А у кого начинается неблагоприятный период?

У Дев. Черная Луна, она же черная полоса, вошла в их знак, поэтому все будет складываться не так, как им хотелось бы в плане здоровья, любви, работы. Завистники могут вставлять им палки в колеса. Они могут оказаться в эпицентре сплетней. Могут возникать аллергии, порчи и другое.

Марс в соединении с Солнцем в Скорпионе принесет проблемы и Скорпионам. Они рискуют попасть в разного рода ДТП. Также им грозит разрыв отношений с близкими. Опасаться стоит и переломов, огнестрельного ранения, взрывов. Они будут находиться на грани.

Во второй половине месяця может все ухудшиться у Рыб. У них могут быть проблемы с вышепоставленными людьми, не исключены судебные разбирательства и, самое главное, они могут потерять свой пост.

Какие знаки Зодиака могут сделать рывок в карьере?

Самая позитивная тенденция в этом плане наблюдается у Водолеев. Удача будет на их стороне, поэтому они с легкостью смогут решить все рабочие вопросы и приступить к новым.

Также хорошая ситуация будет у Раков. Они могут найти хорошую работу, которая будет приносить им не только деньги, но и удовольствие.

А для кого эта сфера окажется провальной?

Сильные удары судьбы, особенно в отношениях с начальством, могут быть у Рыб. Их могут подсиживать, снимать с постов. Лучше не просить прибавку к зарплате, потому что их и вовсе могут уволить.

Дев могут кинуть на деньги. Падение престижа может быть и у Львов. На работе им стоит быть очень осторожными. Более того, у них может быть дисгармония с родственниками - они рискуют серьезно поссориться с мамами, папами и другими ближайшими родственниками.

Кому бы вы рекомендовали задуматься над покупкой недвижимости или автомобиля?

Приобрести автомобить я бы однозначно советовал Львам, если позволяют финансы. А покупка недвижимости будет удачной для Рака. И у Весов благоприятная ситуация.

Кто может встретить свою любовь?

Это, конечно, Близнецы. Любовь всей жизни, бракосочетания - это то, что ждет их в ноябре. Еще хорошая тенденция на любовном поприще отмечается у Весов и Стрельцов.

Каким знакам Зодиака стоит опасаться измен, разводов, семейных разбирательств и прочего?

Сложный период будет у Тельца и у Рыб. Их могут предавать самые близкие люди, в том числе и вторые половинки. Более того, из-за этого они могут впасть в депрессию и уединиться. Я бы рекомендовал дать себе немного времени на страдания, а затем взять себя в руки и идти заниматься делом. Тогда у вас есть шанс быстрее выйти из угнетенного состояния.

Кому обратить внимание на здоровье?

Я бы отметил Дев, Скорпионов и Овнов. Но Девы на первом месте.

Назовите благоприятные и неблагоприятные дни для поездок.

Для отдыха и поездок на курорты идеальными будут 2, 21, 22, 29, 30 числа. Если вы планируете какие-то обучение, конференции, тренинги и прочее, то лучше всего отправиться на них 15, 27, 28 ноября. Деловые поездки и командировки будут удачными 7, 8, 16, 17 ноября.

Неблагоприятные дни для поездок - 3, 4, 10, 11, 12, 13, 24, 25, 27 ноября. Есть риск поломки техники, задержек в пути, катаклизмов и неприятных приключений.