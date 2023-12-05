Некоторым знакам предстоит принять важное решение в этот день.

Эзотерики составили прогноз на 6 декабря по картам Таро. Что этот день сулит именно вашему знаку Зодиака - читайте дальше.

Овен

Сейчас для вас особенно важно быть готовым к тому, чтобы принять в жизнь новые возможности. Они могут проявиться в разных сферах. Акцент при этом вам необходимо делать на долгосрочные планы, связанные с работой и финансами.

Телец

День даст вам повод отказаться от поверхностных развлечений и сделать выбор в пользу более серьезного подхода к своим текущим обязанностям. В чем-то вы продолжаете себя ограничивать, но пока это некритично. И даже иногда такой чрезмерный самоконтроль бывает полезен.

Видео дня

Близнецы

Вам карты советуют наконец-то раскрепоститься и заняться тем, чтобы наладить отношения. Преодолейте свою нерешительность и сделайте первый шаг. Если вы не проявите инициативу сейчас, можете очень сильно об этом пожалеть.

Рак

Готовность к решительным шагам в этот день не помешает Ракам. Вам нужно действовать уверенно, брать на себя всю полноту ответственности за принятые решения. Только в таком случае вы сможете добиться успеха.

Лев

Проявить инициативу, открыться, сделать первый шаг карты советуют и Львам в этот день. Сделайте все, чтобы избавиться от грустных мыслей, они отравляют вас и не дают развиваться. Постарайтесь наслаждаться моментом.

Дева

Весьма благоприятный день карты сулят Девам. Вы будете пожинать плоды своих трудов. Для вас наступает период, когда можно полностью наслаждаться жизнью, обращая внимание на новые возможности.

Весы

Вам карты советуют освободиться от стеснения и зависимости, воспользоваться возможностью и принять важные решения. Также возможна встреча с человеком, который сыграет ключевую роль в вашем будущем.

Скорпион

Скорпионам нужно заняться чем-то новым. Это может быть учеба, новый проект или осуществление долгожданных желаний. Успех вам гарантирован.

Стрелец

Стрельцам карты сулят день сложных и тяжелых воспоминаний. Однако, они могут стать весьма поучительными, если вы позволите. Разберитесь в себе, обдумайте, от каких неприятных мыслей прошлого вы хотели бы избавиться, и сделайте выводы.

Козерог

Перед Козерогами в этот день будет стоять решение важной задачи. Сначала она может показаться практически невыполнимой. Но с помощью близких у вас все получится.

Водолей

Перед Водолеями раскрываются широкие перспективы. У них появится шанс подняться на новый уровень, заглянуть в будущее и выбрать нужные направления для достижения цели.

Рыбы

Представителей этого знака ждет день исполнения желаний, по прогнозу Таро. Это может быть решение давней проблемы или конфликта, перспективное предложение или заслуженное признание на работе.

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