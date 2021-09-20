Астрологи составили гороскоп на 21 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака.

Об этом сообщает "1001 гороскоп".

Овен

Вы захотите во всем отыскать справедливость.

Телец

У вас появится шанс обрести гармонию как с собой, так и с окружающими.

Близнецы

Вы сможете изменить свое мнение о каком-то человеке.

Рак

От вас ничего не возможно скрыть. Вы будете очень придирчивы к каждому вопросу.

Лев

Если вы хотите чтобы в вашей жизни появилось что-то новое, освободите ему место. Для этого достаточно избавиться от чего-то старого и ненужного.

Дева

Вы рискуете попасть в споры из-за своей излишней раздражительности.

Весы

Принятия каких-то важных решений стоит отложить на потом.

Скорпион

Постарайтесь меньше критиковать людей, чтобы не обзавестись врагами.

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Стрелец

Вы можете получить очень важную информацию, которая повлияет на вашу дальнейшую жизнь.

Козерог

Прежде чем говорить что-то людям прямо в лицо, подумайте об их чувствах.

Водолей

Завтра от вашей внимательности будет зависеть многое.

Рыбы

Завтра Рыбам следует быть осторожными: они могут оказаться объектом критики или даже посягательства на свои права. 

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Автор: Диана Могилевич