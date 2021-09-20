День будет благоприятным для выяснения вопросов, которые вас тревожат.

Астрологи составили гороскоп на 21 сентября 2021 года для всех знаков Зодиака.

Об этом сообщает "1001 гороскоп".

Овен

Вы захотите во всем отыскать справедливость.

Телец

У вас появится шанс обрести гармонию как с собой, так и с окружающими.

Близнецы

Вы сможете изменить свое мнение о каком-то человеке.

Рак

От вас ничего не возможно скрыть. Вы будете очень придирчивы к каждому вопросу.

Лев

Если вы хотите чтобы в вашей жизни появилось что-то новое, освободите ему место. Для этого достаточно избавиться от чего-то старого и ненужного.

Дева

Вы рискуете попасть в споры из-за своей излишней раздражительности.

Весы

Принятия каких-то важных решений стоит отложить на потом.

Скорпион

Постарайтесь меньше критиковать людей, чтобы не обзавестись врагами.

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Стрелец

Вы можете получить очень важную информацию, которая повлияет на вашу дальнейшую жизнь.

Козерог

Прежде чем говорить что-то людям прямо в лицо, подумайте об их чувствах.

Водолей

Завтра от вашей внимательности будет зависеть многое.

Рыбы

Завтра Рыбам следует быть осторожными: они могут оказаться объектом критики или даже посягательства на свои права.

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Автор: Диана Могилевич