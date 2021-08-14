Скромность – это верный способ стать невидимкой и потерять расположение окружающих. Завтра лучше слегка прихвастнуть, чем умолчать о своих достижениях.

15 августа звезды обещают очень насыщенный эмоциями день. Любые чувства, за исключением чувства меры, на протяжении дня могут буквально зашкаливать. Если хотите обратить на себя внимание и добиться успеха, старайтесь поменьше скромничать.

Об этом сообщает "1001 гороскоп".

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И так, гороскоп на 15 августа 2021 года для всех знаков Зодиака от астрологов:

Овен

Завтра Овну следует быть осторожнее: возможен острый конфликт! Чтобы не натворить дел, о которых потом придется жалеть, Овну завтра стоит направить свою энергию в какое-нибудь полезное русло.

Телец

Настроение Тельца может штормить, показывая то "минус", то "плюс". Чтобы не стать послушной игрушкой своих собственных чувств, Тельцу завтра необходимо контролировать эмоции.

Близнецы

Завтра Близнецы способны потратить день на пустяки – однако им самим они пустяками казаться не будут. Звезды гороскопа склоняют их к тому, чтобы преувеличивать важность любого действия и любого слова, то есть во всем делать из мухи слона. Попробуйте относиться ко всему с долей юмора, иначе могучие эмоции просто разорвут вас изнутри.

Рак

Рак должен быть готов к тому, что люди вокруг будут обращать на него повышенное внимание. Среди этих людей могут оказаться и весьма важные персоны, от которых в жизни и карьере Рака многое зависит.

Лев

Льву необходимо сдерживаться, чтобы в общении с близкими людьми не перегнуть палку. Его способность давить на самые болезненные точки завтра на высоте.

Дева

Дева может ощутить сильную тягу ко всему новому и неизведанному. Чтобы удовлетворить этот исследовательский зуд, Деве завтра необходимо хотя бы в чем-то выйти за рамки обыденного.

Весы

Весы будут склонны сорить деньгами. Особенно щедрыми Весы способны быть к тем, кто им дорог. Затянуть потуже пояса можно и потом. Завтра Весы должны следовать за своим сердцем.

Скорпион

Завтра Скорпион будет неотразим вдвойне: во-первых, в своих собственных глазах, и, во-вторых, – в глазах окружающих, которым передастся его сногсшибательная уверенность в себе. Харизма Скорпиона будет завтра помогать ему и на работе, и дома, и в общении с людьми.

Стрелец

Завтра Стрелец будет обладать особенным магнетизмом, даже против воли привлекая внимание окружающих к себе. Для этого ему не придется что-то особенное говорить или делать – его молчание может оказаться не менее интригующим, чем его слова. Звезды гороскопа советуют Стрельцу использовать это в своих интересах.

Козерог

Завтра мозг Козерога открыт для новых идей, а сердце – для экстремальных эмоций. Это отличный день для того, чтобы выйти из привычной "зоны комфорта" и попробовать что-нибудь новенькое и острое.

Водолей

Завтра весь день в душе Водолея может зреть напряжение и недовольство. Окружающие будут выводить его из себя своей неорганизованностью, а события – то и дело выходить из-под контроля.

Рыбы

Завтра все самые удачные мысли и проекты Рыб будут связаны с другими людьми. Быть на виду, в курсе событий, сплетен и слухов – вот залог их успеха! Вполне возможно, что именно завтра Рыбы, благодаря своей повышенной коммуникабельности, энергичности и неотразимости сумеют завести сразу несколько весьма полезных знакомств.

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Автор: Иван Бойко