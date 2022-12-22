Лунный календарь стрижек подскажет, какие дни января по лунному календарю лучше всего подходят для различных процедур с волосами. Влияние Луны на здоровье и состояние волос издавна замечено людьми. Поэтому чтобы стрижка была удачной и принесла удовольствие, при её планировании стоит учитывать фазы Луны.
Влияние Луны на волосы
В убывающую Луну волосы долго сохраняют форму после укладки и медленно растут. А в растущую Луну волосы непостоянные – быстро растут и не держат форму. Период полнолуния считается лучшим временем для любых работ с волосами: в это время они здоровые и послушные.
Фазы Луны в январе 2023 года
Новолуние - 21 января.
Полнолуние - 7 января.
Растущая луна - 1-6 и 22-31 января.
Убывающая луна - 8-20 января.
Лунный календарь стрижек на январь - удачные и неудачные дни
Удачные дни для стрижки волос: 3, 5, 9, 10, 12, 13, 22, 28, 31 января.
Неудачные дни для любых работ с волосами: 18, 24, 27 января.
Стрижка для быстрого роста волос: 3, 5, 22-28, 31 января.
Стрижка для оздоровления и густоты волос: 9, 10, 12, 13 января.
Благоприятные дни для окрашивания волос: 3, 4, 9, 10-16, 25, 27, 31 января.
Окрашивание только в натуральные цвета: 4, 12, 27 января.