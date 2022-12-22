Лунный календарь стрижек подскажет самые удачные дни для работ с волосами и предупредит о неудачных датах

Лунный календарь стрижек подскажет, какие дни января по лунному календарю лучше всего подходят для различных процедур с волосами. Влияние Луны на здоровье и состояние волос издавна замечено людьми. Поэтому чтобы стрижка была удачной и принесла удовольствие, при её планировании стоит учитывать фазы Луны.

Влияние Луны на волосы

В убывающую Луну волосы долго сохраняют форму после укладки и медленно растут. А в растущую Луну волосы непостоянные – быстро растут и не держат форму. Период полнолуния считается лучшим временем для любых работ с волосами: в это время они здоровые и послушные.

Фазы Луны в январе 2023 года

Новолуние - 21 января.

Видео дня

Полнолуние - 7 января.

Растущая луна - 1-6 и 22-31 января.

Убывающая луна - 8-20 января.

Лунный календарь стрижек на январь - удачные и неудачные дни

Удачные дни для стрижки волос: 3, 5, 9, 10, 12, 13, 22, 28, 31 января.

Неудачные дни для любых работ с волосами: 18, 24, 27 января.

Стрижка для быстрого роста волос: 3, 5, 22-28, 31 января.

Стрижка для оздоровления и густоты волос: 9, 10, 12, 13 января.

Благоприятные дни для окрашивания волос: 3, 4, 9, 10-16, 25, 27, 31 января.

Окрашивание только в натуральные цвета: 4, 12, 27 января.

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