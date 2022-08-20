В список попали Раки, Весы и Скорпионы.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представителей которых ждет насыщенная, интересная и весьма удачная неделя в плане любовных отношений, речь идет о периоде с 22 до 28 августа.

В список попали Раки, Весы и Скорпионы.

Рак

У Раков в указанный период ожидаются приятные перемены в личной жизни. Звезды советуют быть морально готовыми к ним, чтобы сполна насладиться, а не испугаться и все испортить. Тем Ракам, которые в паре, грозят небольшие ссоры, но серьезных последствий они не будут иметь, даже наоборот.

Весы

Весы на следующей неделе получат шанс привлечь в свою жизнь настоящую любовь и обрести счастье. Удачное время для новых знакомств и встреч, а также для принятия себя и своих желаний. Важно расставить приоритеты и начинать строить отношения именно с этого.

Скорпион

Скорпионы в указанный период будут в ударе. Их ждут приятные свидания и знакомства. Астрологи рекомендуют проявить больше решительности, предпринимать первые шаги навстречу собственному счастью.

Напомним, астрологи назвали знаки Зодиака, жизнь которых в корне поменяется с начала сентября.

Вас также могут заинтересовать новости: