Деньги будут плыть к ним рекой.

Астрологи назвали два знака Зодиака, которые в период с 16 по 22 октября могут получить очень хорошую прибыль. Проверьте, есть ли вы в этом списке.

Водолей

Водолеи могут выиграть в лотерею или получить наследство. В любом случае вам не придется прикладывать особых усилий, чтобы ваша банковская карточка пополнилась на значительную сумму. Вы можете расслабиться и просто плыть по течению. Однако порой нужно будет и рисковать, только тогда вы сможете выпить шампанское за победу. В целом середина октября будет для вас очень благоприятной в финансовом плане.

Видео дня

Овен

Овны могут получить заманчивое предложение, которое не только позволит им продвинуться по карьерной лестнице, но и улучшить свое материальное положение. Звезды сулят вам успех на работе после выполнения какого-то очень важного дела. Будьте внимательны. Ошибка может очень дорого вам стоить, но если вы все сделаете в лучшем виде, то обеспечите себя на ближайшие лет пять. В деньгах нуждаться вы не будете.

Напомним, три знака Зодиака сойдут с ума от счастья уже совсем скоро.

Вас также могут заинтересовать новости: