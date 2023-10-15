Удача будет на их стороне.

Астрологи назвали главных счастливчиков конца октября. Ими оказались всего три знака Зодиака, однако им повезет как никогда раньше. Это будет самый удачный для них период в этом году.

Дева

Девы могут достигнуть невероятного успеха в решении финансовых вопросов. Вы можете не только значительно увеличить свой доход, но и придумать, как получать пассивный доход. То есть уже в конце октября вы можете достигнуть того уровня, когда вам не придется ежедневно работать, а денежки будут поступать на ваш банковский счет в таких же объемах.

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Близнецы

Для Близнецов этот период будет крайне удачным в плане путешествий. Во-первых, вы можете получить новые незабываемые эмоции. Во-вторых, вы можете встретить новых друзей и даже вторую половинку. В-третьих, вы можете решить остаться жить в новой стране и работать на ее благо. Кардинальные перемены не за горами. К счастью, они все будут позитивными.

Стрелец

В вашей жизни может произойти какое-то яркое событие, которое изменит ее навсегда. С чем оно будет связано неизвестно, однако астрологи говорят, что вы будете на седьмом небе от счастья. Более того, вы сможете закрыть все свои потребности и наконец-то расслабиться.

Напомним, три знака Зодиака вот-вот поймают удачу за хвост.

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