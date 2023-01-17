Рожденным под этими знаками людям грозят неудачи.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представители которых могут столкнуться с неприятностями в делах и потерять источники дохода на текущей неделе - до 22 января.

Речь идет о двух знаках Зодиака. Рожденным под этими знаками людям грозят неудачи.

Эти знаки Зодиака рискуют обеднеть - кто в списке

Нелегкая неделя ждет Раков. Представителям данного знака категорически запрещено вымещать злость на окружающих, конфликтовать с коллегами и партнерами, а также ввязываться во всякого рода авантюры. С деньгами в указанный период Ракам стоит быть предельно острожными. С дорогостоящими приобретениями лучше повременить до лучших времен.

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Свое положение на работе поставить под угрозу рискуют Козероги. Астрологи рекомендуют им не вступать в конфликт, особенно, если его можно избежать. Излишняя эмоциональность в этот период может дорогого стоить. Чтобы вместо проблем получить благоприятные повороты в деловой сфере, Козерогам нужно взять себя в руки, что будет достаточно сложно сделать.

Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, представители которых смогут улучшить свое финансовое положение на текущей неделе.

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