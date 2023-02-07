Рожденные под этими знаками женщины рискуют подпортить себе жизнь.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представительницы которых могут нарваться на неприятности по собственной глупости на текущей неделе до 12 февраля.

Речь идет о двух знаках Зодиака. Рожденные под этими знаками женщины рискуют подпортить себе жизнь.

Женщинам этих знаков Зодиака грозят неудачи - кто в списке

Не смогут сполна наслаждаться жизнью и приближаться к достижению целей в указанный период женщины-Стрельцы. К концу недели их настигнут внутренние противоречия, которые негативно повлияют на их эмоциональное и психическое состояние. Астрологи рекомендуют стараться не поддаваться негативным эмоциям и страхам и как следует позаботиться о своей энергетике.

Видео дня

Напряженной вся неделя будет для женщин-Рыб. Избежать серьезных последствий они смогут, если будут сдержаны и не станут никому давать пустых обещаний, а также очаровываться и додумывать. Все это может вызвать кучу проблем, которые еще долго будут влиять на жизнь. Лучше этот неблагоприятный период переждать в комфортных условиях и в кругу близких людей.

Ранее астрологи назвали знаки Зодиака, представительницы которых смогут кардинально изменить жизнь на текущей неделе.

Вас также могут заинтересовать новости: