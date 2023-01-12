Проверьте, есть ли вы в списке главных счастливчиков.

Астрологи назвали два знака Зодиака, которым очень повезет уже в эту пятницу, 13 января. Звезды будут сопутствовать тому, чтобы у них все сложилось наилучшим образом.

Рак

Вселенная подарит вам возможность встретить людей, с которыми вы сможете реализовать любые свои задумки. Они могут помочь вам с каким-то перспективным проектом, станут для вас друзьями, и не исключено, что среди них окажется человек, который разделит с вами свою жизнь. Звезды склоняют вас к общительности, веселью и пониманию.

Также в пятницу 13-го произойдет какой-то переломный момент, который даст вам шанс изменить ситуацию из прошлого. Вероятно, вы могли с кем-то поссориться, а сейчас пришло время налаживать связи.

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Водолей

Водолеи будут очень довольны уже в эту пятницу, так как вы можете завершить дело, над которым очень долго и упорно работали. Небесные светила подсказывают, что в результате вы получите не только признание, но и хорошие деньги, которые сможете потратить на свои мечты.

Ничего не бойтесь и делайте так, как хотите! Кстати, не лишними будут и экстремальные виды спорта, например, прыжок с парашютом. Заряд адреналина вам обеспечен.

Напомним, жизнь трех знаков Зодиака вскоре развернется на 180 градусов.

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