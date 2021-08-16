Астрологи назвали самый сложный знак Зодиака среди двенадцати представителей зодиакальных созвездий.
Лидером в этом антирейтинге оказался упрямый Овен, который обладает суперспособностью - доводить людей до бешенства.
Иногда с ними очень сложно общаться, так как они весьма упрямы. Для них существует только их "правильное" мнение и все. Если вы попытаетесь с ним спорить, то вряд ли ваши старания увенчаются успехом.
Также Овны достаточно вспыльчивые. Бывает и такое, что их агрессия не имеет предела. В разъярённом состоянии они способны напугать людей до такой степени, что те будут бежать, куда глаза глядят.
Кроме того, этот знак Зодиака любит все контролировать. Поэтому окружающие порой чувствуют себя как в тюрьме, не имея возможности делать то, что им нравится.
Яркие черты Овнов: высокомерие; безжалостность; требовательность; деспотичность; агрессивность.
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