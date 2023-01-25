С апреля 2023-го года роль Зеленского на международной арене будет только расти, говорит астролог.

В астрологии есть такое понятие как "личный новый год". И начинается он у каждого из нас именно в день нашего рождения. Поэтому в эфире "Сніданку з 1+1" астролог Ирина Бублий составила персональный гороскоп для Владимира Зеленского на год.

Наш президент - Водолей, это - люди, которые инициируют общественные изменения, они очень эффективные кризисные менеджеры. Для Водолеев быстрый поток событий, информации - это их стихия, говорит астрологический эксперт.

"Если рассматривать натальную карту Владимира Зеленского, то это - человек-творец и человек-воин, полководец. То есть в его жизни обязательно должны были бы сложиться обстоятельства, которые позволили бы ему проявить эти черты", — говорит Бублий.

Она утверждает, что сейчас Зеленский нашел себя, но все же его одолевают какие-то противоречия, которые будут сохраняться до апреля, дальше будет легче:

"С апреля роль президента Украины на международной арене будет только расти, что связано с движением Плутона... Признания будет еще больше".

Для тех, кто волнуется, чтобы глава государства отдохнул, к осени ему вряд ли удастся это сделать, прогнозирует Бублий.

Для президента очень важен эмоциональный комфорт дома, чтобы жена разделяла его образ жизни. Несмотря на занятость, семейные отношения станут очень важными для Зеленского. Хороший период для этого - начало года и октябрь 2023-го.

Говоря о здоровье президента, астролог посоветовала ему обратить внимание на обострения и рецидивы болезней. Ему стоит находить время для зарядки, а также отвлекаться от разговоров о политике и войне, говорит Бублий.

Ранее таролог Елена Бюн ответила на вопрос, когда Россия может снова массированно атаковать Украину. По ее словам, РФ хочет нанести удар по нашей стране в день рождения Зеленского, 25 января: "Подарок они ему готовят...".

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