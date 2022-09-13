Что сулит разбитое зеркало и как правильно собрать осколки, чтобы не навлечь беду - узнайте в материале УНИАН.

Зеркало издавна считалось мистическим предметом - с помощью него можно не только убедиться в собственной неотразимости, но и провести ряд магических ритуалов. УНИАН расскажет, как поступить, если в доме разбилось зеркало и отвести неприятности от своей семьи.

Ранее мы говорили о том, что будет, если спать напротив зеркала.

Почему разбивается зеркало - народные приметы

Опытные эзотерики говорят, что зеркала накапливают в себе позитивную и негативную энергии, а также являются порталом в потусторонний мир. Если зеркало разбивается, значит, все сущности, "закрытые" в нем, выходят наружу - в мир живых. Кроме того, все эмоции, которые человек испытывал, глядя в зеркало, также покидают свои границы, а на жизнь человека обрушивается ворох проблем и неприятностей. Именно поэтому маги и колдуны рекомендуют относиться к зеркалам с осторожностью - чтобы не усугубить и без того печальную ситуацию.

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Как выбросить разбитое зеркало - главные советы и запреты

Если вы сами разбили зеркало или обнаружили осколки, придя домой, помните, что вы ни в коем случае не должны:

смотреться в осколки;

трогать их руками;

говорить кому-либо, кроме домочадцев, об этой ситуации.

Возьмите плотную ткань или веник и осторожно соберите разбитое зеркало в кучу. При этом важно не смотреться в него, чтобы не разрушить свою энергетику. Затем большие осколки промойте под водой - это поможет избавиться от негатива, вышедшего из портала, а мелкие оставьте на месте. В конце соберите осколки в пакет и вынесите на мусорку.

В доме хранить треснувшее зеркало или его части нельзя - рискуете навлечь беду. В идеале, конечно, разбитое стекло следует закопать в землю, но в современной жизни это сделать получается не всегда, поэтому экстренная прогулка к мусорным бакам вполне подойдет.

ВАЖНО: то место, куда упали осколки зеркала, нужно окропить святой водой, посыпать солью или содой, а затем зажечь церковную свечу. Она должна гореть три часа - тогда энергетика дома очистится от негатива.

Некоторые маги и колдуны советуют тут же купить новое зеркало и повесить его, чтобы "закрыть" ситуацию. Самая главная рекомендация - не думать об этом инциденте и не притягивать к себе негатив, а также верить в то, что зеркало разбилось на счастье.

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