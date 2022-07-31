Почему кровать не должна отражаться в зеркале и как уберечь себя от негативного влияния - узнайте в материале УНИАН.

В доме у каждого человека есть зеркало - это привычный элемент интерьера для спальни или ванной комнаты. Но, кроме повседневного значения, зеркала окутаны множеством тайн и загадок, а экстрасенсы считают его мощным магическим атрибутом. УНИАН расскажет, как нельзя ставить зеркало в комнате и почему лучше напротив него не спать.

Ранее мы говорили о том, какие суеверия и приметы в доме - явный признак опасности для вас.

Можно ли спать напротив зеркала шкафа или любого другого - советы

Самое распространенное мнение о зеркале заключается в том, что этот предмет - портал в потусторонний мир. Именно зеркало связывает живых и мертвых, с помощью него можно заглянуть в те пространства, которые недоступны простым смертным. Для этого необходимо обладать особыми навыками, но даже человек, не осведомленный в подобных техниках, может навлечь на себя беду.

Основные причины, почему не стоит спать напротив зеркала:

зеркало отражает не только человека, но и все предметы в комнате, искажая их и "вытягивая" энергию;

во время сна душа человека незащищена, а сущности, находящиеся в зазеркалье, могут забрать ее;

если в зеркале во сне отражаются супруги - энергетика предмета отнимет у них любовь и взаимопонимание, кроме того, количество партнеров удваивается, что означает измены;

отражаясь в зеркале во сне, человек теряет здоровье - энергия "вытекает" из него, не имея возможности сопротивляться;

треснувшее зеркало напротив кровати - самая частая причина появления серьезных заболеваний, разводов, ограблений и даже гибели;

во сне душа человека путешествует по другим мирам и, если она попадет в зазеркалье, то может оттуда не вернуться - в этом причина частых неожиданных смертей.

Важно помнить, что зеркало - мощный энергетический источник, оно "отражает" все, что вы ему отдаете. Поэтому ни в коем случае нельзя смотреться в зеркало в плохом настроении - получите двойную порцию негатива. Также не рекомендуется смотреть в зеркало в 3 часа ночи - это время считается периодом пиковой активности нечисти.

Эзотерики строго-настрого запрещают подолгу смотреться в зеркало беременным девушкам, женщинам в период критических дней, маленьким детям и пожилым людям. Энергетическая защита этих категорий населения слишком слабая, чтобы противостоять мощному потоку зеркала.

"Зеркало разбилось на счастье" и другие популярные приметы

Люди издавна поколениями создавали народные поверья, приписывая разным предметам магические свойства. Так же происходит и с зеркалами - наши предки выяснили, каким образом зеркало может повлиять на человека и о чем нужно знать, если у вас дома есть такой элемент интерьера:

нельзя вешать чужое зеркало в своем доме - оно "хранит в себе" информацию о жизни других людей и передает ее вам;

40 дней после смерти человека нужно завешивать зеркало плотной тканью, так как душа умершего блуждает по миру живых и может "застрять" в нем, оказавшись в зеркале;

долго и пристально смотреться в зеркало нельзя - отдадите свою энергию и привлечете болезни;

нельзя вешать зеркало в спальне у ребенка - душа маленького человека может оказаться в заложниках у сущностей потустороннего мира, оттого ребенок начнет болеть и станет капризным;

двум женщинам одновременно смотреться в зеркало нельзя - полюбят одного и того же человека или будут соперничать между собой;

перед зеркалом нельзя зажигать свечу, так как огонь - мощная стихия и по мере сгорания фитиля будут "сгорать" и ваши достижения, здоровье, красота и благополучие.

Разбитое зеркало "на счастье" - одна из самых распространенных примет. Она означает, что зеркало, накопившее в себе негатив, разбивается, когда человеку нужно очиститься. Таким образом магический предмет забирает с собой все неудачи. Важно правильно повести себя в этот момент и не смотреться в осколки. Если у вас треснуло или разлетелось вдребезги зеркало, соберите его плотной тканью, заверните в нее же и вынесите из дома.

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