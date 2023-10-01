Они могут молчать о проблемах или устраивать скандалы на ровном месте.

Астрологи считают, что представительницы некоторых знаков Зодиака чаще других могут оказываться не самыми лучшими женами. С кем сложнее построить счастливые отношения - читайте ниже.

Женщина-Телец

Представительницы этого знака Зодиака, как считают астрологи, нередко могут проявлять вспыльчивый характер. Скандалы на пустом месте и обиды, раздутые из ничего, часто появляются в отношениях с такими женщинами. Помимо этого, они нередко слывут большими транжирами.

Чтобы найти общий язык с женщинами-Тельцами, считают астрологи, нужно проявить максимальную терпимость. С ними лучше не спорить, куда проще сделать вид, что они правы. Однако если вам все-таки удастся найти общий язык с представительницами этого знака Зодиака - вас ждут насыщенные и страстные отношения.

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Женщина-Скорпион

Женщины, рожденные под этим знаком Зодиака, считают астрологи, нередко закрываются в себе и отказываются говорить о проблемах. Порой Скорпионам проще остаться с бедой наедине, чем раскрыть свое сердце и честно поговорить о своих эмоциях. Из-за этого в отношениях с ними могут возникать недопонимания.

Астрологи советуют не давить на представительниц этого знака Зодиака. Если они поймут, что рядом находится человек, который будет им верен и всегда поймет - они точно решатся поделиться мыслями. Терпение и еще раз терпение - эти качества помогут в отношениях с женщинами-Скорпионами.

Напомним, ранее тарологи рассказали, какие знаки Зодиака поверят в чудо. Начало октября их приятно удивит.

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