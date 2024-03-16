Мартовское лунное затмение станет первым в 2024 году - оно откроет весенний коридор затмений.

В конце марта произойдет первое затмение этого года - лунное. Это будет глубокое полутеневое затмение Луны. Когда его наблюдать, сможем ли мы его увидеть и с чем следует быть осторожным в этот период - рассказываем в материале.

Лунное затмение в марте 2024 - в чем его особенность

Как уже говорили, в марте произойдет полутеневое затмение спутника Земли. Что такое полутеневое лунное затмение? Оно происходит, когда внешняя и самая светлая тень Земли (полутень) попадает на лунный диск.

Лунные затмения происходят только во время полнолуния, когда Солнце, Земля и Луна оказываются на одной линии - тень Земли падает на Луну и вызывает лунное затмение.

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Мартовское лунное затмение станет первым в этом году, за ним будут еще три затмения:

8 апреля - полное солнечное затмение;

18 сентября - частное лунное затмение;

2 октября - кольцеобразное солнечное затмение.

Затмение Луны в марте 2024 откроет коридор затмений, который продлится до 8 апреля.

Когда лунное затмение в марте 2024 - точное время и где наблюдать

Лунное затмение начнется 25 марта в 06:53 по киевскому времени В 09:12 будет его пик, а закончится оно в 11:32 по Киеву. Всего затмение будет длиться 4 часа 39 минут.

Во время полутеневого лунного затмения Луна не будет кровавой (с красным оттенком) и у нее не будет "откушенного" куска. Лунный диск слегка потемнеет, а в середине затмения вне тени Земли окажется лишь тонкий полумесяц. 95,6% лунного диска будет находиться в это время в полутени.

Увидеть затмение невооруженным глазом можно будет на большей части Северной и Южной Америки, на восходе Луны - в Австралии и восточной Азии, на закате - в западной Африке и Европе.

Чем опасно лунное затмение в марте 2024

По мнению астрологов, затмения могут оказывать влияние на психику и судьбы людей. В частности, в это время у эмоциональных людей могут увеличиться перепады настроения, появляться ощущение апатии, сонливости. Всплывают страхи и подавленные эмоции, которые могут провоцировать перемены настроения и импульсивные поступки, а перспективы уходят на задний план, все лучшее погружается в тень. Астрологи не советуют в этот лунный день проявлять инициативу и делать решительные шаги, особенно Весам, в знаке которых будет находиться Луна во время затмения.

Что нельзя делать в лунное затмение

Лунного затмения следует опасаться из-за его воздействия на человека: в этот период и до него может ухудшиться общее самочувствие, проявиться эмоциональная нестабильность, появиться бессоница и головная боль без видимой причины. Также часто в это время выходят из строя электроприборы, теряются вещи, посылки и т. д., иной раз может казаться, что весь мир против вас - к таким провокациям нужно быть готовым и постараться адекватно реагировать на происходящее.

Что нельзя делать в затмение:

рисковать и поступать необдуманно - чревато фатальными последствиями;

вступать в словесные перепалки - они перерастут в ссору;

перенапрягаться;

прибегать к медицинским процедурам и операциям;

подписывать важные документы, вкладывать деньги, менять работу;

оформлять новые отношения;

делать крупные покупки, начинать ремонт, перестановку;

отправляться в дальнюю дорогу, переезжать;

стричься и т.п.

Если кратко, говорят астрологи, то в день затмения нужно воздержаться вообще практически от любых движений в сторону и помнить, что даже обыденные вещи находятся в "тени" и могут казаться не тем, чем они есть на самом деле. Если перенести запланированное возможности нет, то будьте внимательны и осторожны не на 100%, а на 200%.

Что нужно делать в лунное затмение

Лунное затмение - это время подводить итоги и делать выводы, а также наблюдать за событиями, которые происходят в этот период, какие люди появляются в жизни. Это все может сыграть роль в будущем.

Что нужно делать в затмение:

постараться провести время с близкими или друзьями;

планировать новые проекты, обдумывать идеи;

уделить время здоровью, питанию.

В день затмения постарайтесь окружить себя позитивом. Следует найти время, чтобы прогуляться на свежем воздухе и заниматься тем, что приносит удовольствие - слушать любимую музыку, читать, смотреть фильмы и т.п.

Ранее мы публиковали лунный календарь на март 2024 с удачными и неудачными днями.

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