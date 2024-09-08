Девам астролог рекомендует кремовый, а Стрельцам - фиолетовый.

Астролог Лиза Стардаст рассказала, в какой цвет следует покрасить спальню в зависимости от вашего знака Зодиака, пишет Best Life.

Овен - рубиново-красный

Вы известны многими вещами, Овен, и уход в тень - не одно из них. Дерзкий и пылкий, вы смелый лидер Зодиака, который не боится заявить о себе. С Марсом, планетой страсти и стремления, как вашим правителем, вы обладаете природным интересом к жизни и будете преследовать то, чего хотите. Ваша смелая и яркая личность нуждается в подходящей краске, поэтому ваш цвет силы - красный - является идеальным выбором для вашей спальни.

Телец - зеленый

Телец ценит красоту и мирные вибрации. Как земной знак, вы предпочитаете цвета, которые оказывают успокаивающее действие. Глубокий и сочный лесной зеленый цвет краски - идеальный оттенок для вашей утонченной чувствительности.

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Близнецы - белый

С астрологической точки зрения, вы излучаете уверенность и обаяние, Близнецы. Вы любите общаться и занимать себя новыми хобби, друзьями и романтическими партнерами. А с Меркурием, планетой общения, как вашим планетарным правителем, ваши мысли движутся со скоростью света. Вам нужно пространство, которое поощряет открытое мышление и творчество. Хотя на первый взгляд это может показаться немного скучным, чистые белые стены - лучший выбор для вашего бурного воображения.

Рак - лавандовый

Для вас важно иметь дом, который действительно ощущается как убежище, Рак. После долгого дня вам нужен оазис, чтобы позволить стрессу ускользнуть. Успокаивающий и расслабляющий светло-фиолетовый цвет - идеальный выбор для вашей спальни.

Лев - золотой

Вы тот тип, который любит выделяться из толпы, и вы не боитесь делать громкие заявления. Вы должны выражать себя своим стилем, и домашний декор не является исключением. Неудивительно, что вам подойдет цвет краски, который требует столько же внимания, сколько и ваша личность, - оранжевый или золотой.

Дева - кремовый

Когда дело доходит до выбора чего-либо в жизни, вы не смотрите на то, что модно. Вы смотрите на то, что выдержит испытание временем. Как земной знак, вы склонны к практичному подход и предпочитаете чистые линии загроможденным интерьерам, потому что они позволяют вам очистить свой разум и сосредоточиться. Что касается того, в какой цвет покрасить вашу спальню, астролог рекомендует кремовые или бежевые тона.

Весы - светло-розовый

Вы не относитесь к себе слишком серьезно, Весы. Вы предпочитаете испытывать жизнь и все ее многочисленные удовольствия, а также баловать себя не только материальными благами. Как у знака, управляемом романтичной Венерой, в вашей личности также есть игривая и похотливая сторона. И дерзкие светло-розовые стены спальни помогут вам раскрыть эту сторону, считает астролог.

Скорпион - черный

Капризный и таинственный, Скорпион также имеет чувствительную сторону, о которой мало кто знает. Управляемая Марсом, планетой действия, и Плутоном, планетой разрушения, ваша жизнь проходит циклами быстрых скачков роста и глубоких периодов покоя. Вам нужно место в вашем доме, чтобы отвлечься от забот мира и обдумать свой следующий шаг, когда все становится слишком хаотичным. И черная спальня - идеальное место, чтобы заблокировать любые негативные мысли или чувства, отметила астролог.

Стрелец - фиолетовый

Жизнерадостный и светский, вы не боитесь вносить большие изменения в жизнь, Стрелец. Как знак, управляемый Юпитером, планетой расширения и знаний, вы всегда в движении и ищете свое следующее большое приключение. Хотя домашний декор не обязательно является вашим фокусом, вам нужно будет где-то спрятать все крутые сувениры из ваших путешествий по миру. При выборе цвета краски астролог предлагает что-то столь же неожиданное, как и этот огненный знак. Фиолетовый - цвет доблести и храбрости, поэтому он лучший выбор для Стрельца, сказала она.

Козерог - серый

Прагматичный и практичный, вы не пытаетесь изобретать велосипед в каком-либо аспекте жизни. Вы предпочитаете подходить к вещам методично и неустанно работаете над достижением своих целей. Поэтому вы не слишком беспокоитесь о том, чтобы сделать свой дом ультрауникальным или художественным. Вам нужно место, где вы можете сосредоточиться. И серый - идеальный цвет для Козерога, чтобы размышлять, учиться и находить свое место в мире, отметила Стардаст.

Водолей - нежно-голубой

Вы - чудак Зодиака, Водолей, поэтому большинство людей ожидают, что вы покрасите свою спальню в необычный цвет. Однако дом там, где сердце, а ваше сердце жаждет мирного и спокойного убежища, где вы можете расслабиться без беспокойства. Потому стоит покрасить свою спальню в расслабляющий цвет - нежный голубой.

Рыбы - цвет морской пены

Искусные и идеалистичные, Рыбы гордятся тем, что превращают свой дом в выражение своего творчества. Эти мечтатели любят создавать потусторонние впечатления и часто выбирают цвета, которые напоминают им о глубоких океанских водах. Очень светлый цвет морской пены напомнит Рыбам об их любимом месте на земле - море, отметила астролог.

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