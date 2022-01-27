Лунный календарь на февраль / depositphotos.com

От фазы спутника Земли зависит то, как сложатся ваши намеченные планы - удачно или неудачно. Ранее мы говорили о том, какие праздники в феврале 2022 отметят украинцы, а сегодня подробно расскажем о положительных датах будущего месяца.

Благоприятные дни февраля 2022

Перечень удачных дней месяца / depositphotos.com

В самом начале месяца, 1 числа, Луна вступит в новую фазу и жители Земли почувствуют новолуние 2022. Астрологи считают, что этот период всегда благоприятен для новых свершений и изменений в жизни.

Читайте такжеЛунный посевной календарь на февраль 2022: удачные дни для работы в саду и теплицеНиже вы можете увидеть подробный лунный календарь на февраль 2022:

Маникюр и педикюр лучше делать: 7-11, 15, 17-21, 26 или 27 числа.

Лечение зубов пройдет успешно: 10-14, 18-25 и 28 февраля.

Свадьбу или венчание планируйте на: 4, 6, 11, 13 и 14 число.

Стрижка и окрашивание волос не разочаруют вас: 6, 8, 10, 11 16-20 и 27 февраля.

Без приключений и неприятных сюрпризов пройдет отпуск, проведенный 2, 5-7, 13, 21, 22 или 25-27 числа будущего месяца.

Ранее мы составляли лунный календарь стрижек на февраль.

Неблагоприятные дни февраля 2022

На какие даты планировать дела / depositphotos.com

Во втором месяце нового года ни солнечных, ни лунных затмений не случится. Тем не менее, вы все равно должны сверяться с графиком фаз Луны, чтобы все намеченные планы прошли удачно.

Новолуние: 1 февраля

Полнолуние: 16 февраля

Растущая Луна: со 2 по 15 февраля

Убывающая Луна: с 17 по 28 февраля

Лунное затмение: нет 

Солнечное затмение: нет 

Подробный перечень удачных и неудачных дат месяца выглядит так:

Благоприятные дни: 2, 3, 7, 9, 10, 14, 17, 21 и 24 число

Неблагоприятные дни: 26 февраля

Нейтральные дни: 1, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 27 и 28 число.

Вас также могут заинтересовать новости: