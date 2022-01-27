Каким будет влияние Луны в феврале 2022 и на какие даты нужно планировать свои дела - узнайте на УНИАН.

От фазы спутника Земли зависит то, как сложатся ваши намеченные планы - удачно или неудачно. Ранее мы говорили о том, какие праздники в феврале 2022 отметят украинцы, а сегодня подробно расскажем о положительных датах будущего месяца.

Благоприятные дни февраля 2022

В самом начале месяца, 1 числа, Луна вступит в новую фазу и жители Земли почувствуют новолуние 2022. Астрологи считают, что этот период всегда благоприятен для новых свершений и изменений в жизни.

Читайте такжеЛунный посевной календарь на февраль 2022: удачные дни для работы в саду и теплицеНиже вы можете увидеть подробный лунный календарь на февраль 2022:

Маникюр и педикюр лучше делать: 7-11, 15, 17-21, 26 или 27 числа.

Лечение зубов пройдет успешно: 10-14, 18-25 и 28 февраля.

Свадьбу или венчание планируйте на: 4, 6, 11, 13 и 14 число.

Стрижка и окрашивание волос не разочаруют вас: 6, 8, 10, 11 16-20 и 27 февраля.

Без приключений и неприятных сюрпризов пройдет отпуск, проведенный 2, 5-7, 13, 21, 22 или 25-27 числа будущего месяца.

Ранее мы составляли лунный календарь стрижек на февраль.

Неблагоприятные дни февраля 2022

Во втором месяце нового года ни солнечных, ни лунных затмений не случится. Тем не менее, вы все равно должны сверяться с графиком фаз Луны, чтобы все намеченные планы прошли удачно.

Новолуние: 1 февраля

Полнолуние: 16 февраля

Растущая Луна: со 2 по 15 февраля

Убывающая Луна: с 17 по 28 февраля

Лунное затмение: нет

Солнечное затмение: нет

Подробный перечень удачных и неудачных дат месяца выглядит так:

Благоприятные дни: 2, 3, 7, 9, 10, 14, 17, 21 и 24 число

Неблагоприятные дни: 26 февраля

Нейтральные дни: 1, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 27 и 28 число.

Вас также могут заинтересовать новости: