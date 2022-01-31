Что принесет в вашу жизнь новолуние в феврале 2022 и почему оно называется волшебным - узнайте на УНИАН.

Астрологи считают, что новолуние в феврале 2022 уникально, так как совпадает с другим, не менее важным событием. Сегодня отмечается Китайский Новый год - начало нового жизненного периода на Востоке. УНИАН подскажет, что можно и нельзя делать в такой период.

Ранее мы составляли подробный лунный календарь на февраль 2022.

Новолуние в феврале 2022 - во сколько наступит

Луна войдет в иную фазу 1 февраля в 07:47 по Киеву и окажется в созвездии Водолея. Этот знак известен своей динамичностью, мощной энергией и стремлением к переменам. Именно поэтому начало февраля - удачный период для того, чтобы привнести что-нибудь совершенно новое в свою жизнь. Новолуние называется волшебным из-за его удивительной особенности - небесное тело может лихо перевернуть вашу жизнь с ног на голову.

Читайте такжеГороскоп карт таро на февраль: советы для каждого знака ЗодиакаСпециалисты по эзотерике призывают не обращать внимание на ретроградный Меркурий, который еще 3 дня будет двигаться в обратном направлении, а использовать время новолуния с пользой для себя.

Что можно делать в новолуние

Новая луна в феврале готова зарядить людей положительной энергетикой и помочь тем, кто хочет разобраться в своей жизни. Именно в этот период вы должны решить, как вам действовать: выполнять чужие указания или брать ответственность в свои руки. Может повыситься работоспособность, но астрологи не советуют перетруждаться - лучше найти инновационные методы решения задач.

В период новолуния вы можете:

общаться с близкими, ездить к родственникам;

заниматься творчеством, обучаться;

обновлять гардероб или домашнее пространство;

знакомиться с людьми или ходить на свидания.

В целом, новая луна в текущем месяце сподвигнет вас на действия иного характера, ранее вам незнакомые. И это удачный период для того, чтобы расставить все точки над "и".

Что нельзя делать в новолуние

Одновременно с удачным расположением планет и благоприятным влиянием спутника Земли, будут присутствовать и негативные колебания в энергетике. Для того, чтобы не "притянуть" их в свою жизнь, откажитесь от:

критики в адрес других людей;

опозданий и экстренной отмены встреч без уважительной причины;

безответственного отношения к жизни;

обманов и невыполнения обещаний.

Игнорирование советов астрологов может привести к неудачам в личной жизни, на работе или творчестве. Вам не удастся достичь желаемых результатов, если вы не научитесь уважительно относиться к времени и чувствам окружающих вас людей.

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